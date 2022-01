18. Spieltag

Gladbach führt gegen ersatzgeschwächte Bayern

Was war nicht alles geschrieben worden über den dünnen Kader des FC Bayern in der Partie gegen Mönchengladbach: Nach anfänglicher Überlegenheit gerät der Meister gegen die Borussia tatsächlich in Schwierigkeiten

Ausgangslage: Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Leroy Sané und Dayot Upamecano - gleich acht Bayern-Profis sind positiv auf Corona getestet worden und fallen daher beim Rückrunden-Auftakt gegen die Gladbacher aus. Stattfinden soll das Spiel aber trotzdem - und so lange die Münchener mindestens 16 fitte und spielberechtigte Lizenzspieler aufbieten können, ist den Anforderungen der DFL Genüge getan und die Bayern müssen spielen. Aufgefüllt werden darf der Kader mit Amateurspielern, die in der Lizenzmannschaft spielberechtigt sind. Wichtig ist dabei zu wissen, dass verletzte oder gesperrte Spieler ebenfalls als "zur Verfügung stehend" gelten, da es sich bei Verletzungen und Sperren um sporttypische Sachverhalte handelt. Auch an der Borussia ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen: Mit Denis Zakaria, Joe Scally, Mamadou Doucouré und Keanan Bennetts befinden sich vier Spieler in Quarantäne. Die Konkurrenz des klaren Tabellenführers aus München - wenn man denn behaupten möchte, dass es eine solche tatsächlich gibt - insbesondere Verfolger Borussia Dortmund, wäre wohl nicht böse, wenn die Bayern zum Rückrundenauftakt strauchelten, damit ihr Neun-Punkte-Vorsprung wieder ein wenig schmilzt. Stimmen: Julian Nagelsmann (FC Bayern München): "Es ist, wie es ist. Wir müssen aus der Situation das Beste machen. Ich bin keiner, der rumheult. Aus Trainersicht ist das trotzdem total reizvoll. Spieler spielen auf Positionen, auf denen sie nicht ausgebildet sind." Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach): "Wir kennen die Tabelle. Die Situation ist nicht ungefährlich, aber wir sind überzeugt von unserer Mannschaft. Wir wollen in der Rückrunde eine Aufholjagd starten." Statistik: Zieht man die letzten zehn Bundesliga-Duelle der beiden Klubs heran, ist die Bilanz fast ausgeglichen. Fünfmal behielten die Bayern die Oberhand, viermal die Gladbacher, das bislang letzte Aufeinandertreffen in der Liga endete am 1. Spieltag 1:1. Allerdings gab es danach ein weiteres Spiel, dass vor allem die Münchener noch in schmerzhafter Erinnerung haben. Im DFB-Pokal lederte die Borussia den Rekordmeister mit 5:0 ab und fügte den Bayern damit die höchste Pokalpleite ihrer Geschichte zu. Die Top-Torjäger der Bundesliga 10. Klaus Allofs - 177 Tore Als Klaus Allofs 1981 aus Düsseldorf zum 1. FC Köln wechselte, bedeutete seine Ablösesumme von 2,25 Millionen Mark (1,15 Millionen Euro) einen Bundesliga-Rekord. Er erzielte mit 177 genauso viele Bundesliga-Tore wie sein Vorgänger als FC-Torjäger, Dieter Müller, benötigte aber 121 Spiele mehr für diese Zahl. Nach einigen Jahren in Frankreich, spielte Allofs auch noch für Bremen in der Bundesliga.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 9. Dieter Müller - 177 Tore Dieter Müller hält bis heute einen Bundesliga-Rekord: Am 17. August 1977 erzielte er beim 7:2-Sieg des 1. FC Köln gegen Werder Bremen sechs Tore. Außer mit dem FC, war Müller auch für Offenbach, Stuttgart und Saarbrücken in der Bundesliga aktiv, die längste Zeit jedoch in Köln. Zwischen 1977 und 1986 machte Müller insgesamt 303 Bundesliga-Spiele.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 8. Stefan Kuntz - 179 Tore Bochum, Uerdingen, Kaiserslautern, noch einmal Bochum und schließlich Bielefeld - Stefan Kuntz spielte nie für einen der großen Bundesliga-Klubs. Trotzdem war der heutige U21-Nationaltrainer zweimal Torschützenkönig: 1986 in Bochum, 1994 in Diensten des FCK noch einmal. Mit Kaiserslautern feierte Kuntz auch seine größten Erfolge: DFB-Pokalsieg 1990 und Meisterschaft 1991.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 7. Ulf Kirsten - 181 Tore "Der Schwatte", wie er genannt wurde, war schon bei Dynamo Dresden in der DDR-Oberliga ein gefährlicher Torjäger. 1990 wechselte Kirsten zu Bayer 04 Leverkusen. Er hielt der Werkself bis zum Karriereende im Jahr 2003 die Treue und lief insgesamt 350 Mal für Leverkusen in der Bundesliga auf. Kirsten gewann dreimal die Torjäger-Kanone der Liga.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 6. Claudio Pizarro - 197 Tore 1999 kam der Peruaner als 20-Jähriger zu Werder Bremen. Mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos beim FC Chelsea, ist "Pizza" der Bundesliga seitdem treu geblieben. Zweimal wechselte er von Bremen zum FC Bayern (2001 und 2012). Nach einer Saison in Köln schloss sich der damals 40-Jährige 2019 zum insgesamt fünften Mal dem SV Werder an, wo seine Karriere im Sommer 2020 endete.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 5. Manfred Burgsmüller - 213 Tore Zwischen 1967 und 1990 beschäftigte das Schlitzohr "Manni" Burgsmüller die gegnerischen Verteidiger mit seinen Dribblings. Er spielte für Essen, Dortmund, Nürnberg und Bremen in der Bundesliga und ist mit 135 Toren Rekordschütze des BVB. Nach seiner Fußball-Karriere war Burgsmüller sechs Jahre lang Kicker des American-Football-Teams Rhein Fire. Im Mai 2019 starb er im Alter von 69 Jahren.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 4. Jupp Heynckes - 220 Tore Bevor Heynckes als Trainer große Erfolge feierte, war er einer der besten deutschen Stürmer. Vierzehn Jahre lang spielte er in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach (1965-1967 und 1970-1978) und Hannover 96 (1967-1970). Heynckes ist mit 195 Toren der Rekordschütze der Mönchengladbacher. Hier erlebte er als Teil der "Fohlen-Elf" seine erfolgreichste Zeit und wurde viermal deutscher Meister.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 3. Klaus Fischer - 268 Tore Fast 40 Jahre lang war er die Nummer zwei der Bundesliga-Torjäger hinter Gerd Müller gewesen. Dann kam Robert Lewandowski, der für 268 Treffer 190 Spiele weniger benötigte. Am häufigsten traf Fischer für Schalke 04 (182). Außerdem war er für 1860 München, den 1. FC Köln und den VfL Bochum aktiv. Fischers Bundesliga-Karriere dauerte 20 Jahre (1968 - 1988). Er stand insgesamt 535 Mal auf dem Platz.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 2. Robert Lewandowski - 296 Tore* Meisterschaften, DFB-Pokale, die Champions League und die Auszeichnung zum Weltfußballer - der Pole hat alles gewonnen und ist zu einer Institution in der Bundesliga geworden. 2010 wechselte er von Lech Posen zu Borussia Dortmund. Seit 2014 trifft er für den FC Bayern und bricht Rekorde, zum Beispiel in der Spielzeit 2020/21 mit 41 Saisontoren - eins mehr als Gerd Müller. (*Stand: 18.12.2021)

Die Top-Torjäger der Bundesliga 1. Gerd Müller - 365 Tore Der Torrekord des "Bombers" galt lange Zeit als unerreichbar - nun könnte er doch von Robert Lewandowski eingeholt werden. Zwischen 1965 und 1979 lief Müller in der Bundesliga ausschließlich für die Bayern auf. Der Stürmer, der aus jeder Lage ein Tor machen konnte, wurde viermal deutscher Meister, siebenmal Torschützenkönig. In fünf Spielzeiten schoss er mehr Tore, als er Spiele absolvierte. Autorin/Autor: Andreas Sten-Ziemons



