Der zweitgrößte Hafen, die meisten Brücken Europas und eines der bekanntesten Vergnügungsviertel Deutschlands – Hamburg hat so einiges zu bieten. Vor ein paar Jahren konnte sich die Stadt sogar damit brüsten, dass hier die glücklichsten Deutschen leben. Inzwischen haben andere Großstädte wie z.B. München beim Thema Lebensqualität stark aufgeholt und Hamburg in einigen Studien sogar überholt. Die Hamburger lieben ihre Stadt jedoch nach wie vor. Wagen Sie also gemeinsam mit Ihren Lernenden einen genaueren Blick und finden Sie heraus, was die Hansestadt so lebenswert macht.

So können Sie vorgehen:

Zeigen Sie die Bilder aus Hamburg, die auf der ersten Seite des Arbeitsblatts zu sehen sind. Überlegen Sie gemeinsam mit den Lernenden, was diese Bilder mit dem Thema „Glück und Lebensqualität“ zu tun haben könnten und sammeln Sie Schlagworte dazu an der Tafel (Aufgabe 1). Verteilen Sie anschließend den Lesetext „Glückliche Hamburger“ und bitten Sie die Lernenden, den Text mindestens einmal durchzulesen. Sammeln Sie nun im Plenum Antworten auf die folgenden Fragen: Warum sind die Menschen in Hamburg besonders zufrieden? Welche Faktoren sind wichtig, damit die Deutschen sich glücklich fühlen? Vergleichen Sie gemeinsam: Welche der Schlagworte, die zu Beginn der Stunde gesammelt wurden, tauchen bei der Beantwortung der Fragen wieder auf?

Teilen Sie anschließend das Arbeitsblatt aus und bitten Sie die Lernenden, die Fragebögen zum Thema „Glück und Lebensqualität“ zu beantworten (Aufgabe 2). Anschließend werden Paare gebildet und die Lernenden stellen sich anhand ihrer Antworten gegenseitig ihre jeweilige Heimatstadt vor. Zum Abschluss werden die Ergebnisse in Plenum zusammengetragen (Aufgabe 3). Welche Faktoren sind für Glück und Lebensqualität besonders wichtig? Können Sie sich im Kurs auf eine Top-3-Liste einigen?

Benötigte Materialien:

Lektion „Glück und Zufriedenheit“ (Video)

Arbeitsblatt „Glück und Lebensqualität“ (PDF)

Lesetext „Glückliche Hamburger“ (PDF)

Niveaustufe:

B1, B2

Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.