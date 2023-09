Eric Clapton kaufte sich 1965 in London eine gebrauchte Gibson Les Paul und nannte sie "Beano" - nach einem Kindercomic. Sie wurde kurz nach dem Release von "Blues Breakers With Eric Clapton" gestohlen und tauchte nicht wieder auf. 2016 meldete sich ein Musiker und Gitarren-Nerd zu dem Thema zu Wort und meinte, die Gitarre sei irgendwo an der US-Ostküste. Mehr wollte er dazu nicht sagen.