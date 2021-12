Gigantische Umwälzungen

"Das neue Berichtsgebiet habe ich zunächst wie ein Fisch im Aquarium erlebt. Nach 72 Stunden konnte ich immerhin vorhersagen, wann die Werbetafeln in der Stadt wechseln", erinnert sich Georg Matthes an seine ersten Tage in Jakarta, die er in Covid-19-Quarantäne im 23. Stock eines Hotels verbringen musste.

Jetzt möchte er möglichst schnell in die Lebenswirklichkeit der Menschen in der Region eintauchen. Der asiatisch-pazifische Raum biete eine Vielfalt an politischen Strukturen und Systemen, sagt Matthes, der zuvor als DW-Korrespondent aus Brüssel berichtete.

Indonesien ist das viert-bevölkerungsreichste Land der Welt und zugleich das größte muslimische Land. Auf 17.000 Inseln leben hunderte ethnische Gruppen. Darunter sind auch viele nicht-muslimische Glaubensrichtungen; der Islam ist in Indonesien keine Staatsreligion.

Neben unberührter Natur sieht Matthes hier "schreckliche Ausmaße von Umweltverschmutzung, zähe Bürokratie und einen der am schnellsten wachsenden IT-Märkte der Welt sowie die vielleicht beste Küche Asiens". Matthes ist vom Fach: In seiner Zeit in Brüssel hat er mit seiner Multimedia Serie "Baking Bread" mit 28 Brotrezepten aus ganz Europa mehrfach Auszeichnungen erhalten.

In Indonesien wird neben der Abholzung des Regenwaldes massiv der Kohleabbau gefördert.

Die Hälfte der 630 Millionen Menschen in der Region der ASEAN-Staaten ist jünger als 30 Jahre. Dies spiegelt sich in der hohen Nutzung Sozialer Medien wider. So belegt Indonesien Platz vier der Weltrangliste der Facebook- und Platz drei der Twitter-Nutzung. Eines der größten Spannungsfelder sieht Matthes zwischen den Bereichen Politik und Religion. "Teile der Bevölkerung befürworten eine konservative Ausrichtung, andere machen sich für eine liberale Politik stark." Präsident Joko Widodo habe "enorme Infrastrukturprojekte angeschoben, will die Korruption im Land bekämpfen und die Hauptstadt auf eine andere Insel verlegen".

Hinzu kommen gigantische umweltpolitische Umwälzungen. "Wir sprechen oft über Brasilien als die grüne Lunge der Welt und vergessen, dass der andere Lungenflügel in Indonesien liegt", sagt Matthes. In Indonesien wird neben der Abholzung des Regenwaldes massiv Kohle gefördert. "80 Prozent des Brennstoffs exportiert Indonesien nach Indien und China." Aufgrund der Zusagen dieser Länder beim Pariser Klimagipfel werde diese Nachfrage mittelfristig aber einbrechen.

Ein DW-Studio in Jakarta sei der ideale Ausgangspunkt, um über Politik, Kultur, Umwelt oder Wirtschaft in Südostasien und Australien zu berichten. "Dank der Expertise der Kolleginnen und Kollegen vor Ort und auch der Indonesisch-Redaktion in Bonn gewinnt die Berichterstattung aus der Region für die Region ein neues Niveau." So könnten Ortskräfte langfristig in die Berichterstattung einbezogen werden.

Inhaltlich kehrt Matthes als Leiter des Asia Pacific Bureau auch zu seinen akademischen Wurzeln zurück. Der Journalist hat an der School of Oriental and African Studies der London University seinen Bachelor und Master abgeschlossen. Der Schwerpunkt: International Relations und Asien.