Gewinne bei Google sprudeln

Alphabet, die US-Muttergesellschaft von Google, hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr fast verdoppeln können. Der Internetgigant teilte mit, er habe 2021 einen Nettogewinn von rund 76 Milliarden Dollar (67 Milliarden Euro) erwirtschaftet. Allein im vierten Quartal machte der Konzern bei einem Umsatz von gut 75,3 Milliarden einen Gewinn von mehr als 20,6 Milliarden Dollar. Damit wurden die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen.

Führende Position

Waren Alphabet zu Beginn der Corona-Pandemie noch einige Werbekunden weggebrochen, hatte das Unternehmen später vom Wechsel zum Homeoffice und Onlinehandel profitiert. Das Wachstum des Quartalsumsatzes um ein Drittel spiegele "solide Werbeausspielungen in allen Formaten und die starke Präsenz der Verbraucher online" sowie ein "substanzielles" Wachstum bei den Cloud-Dienstleistungen wider, erklärte Alphabet-Finanzchefin Ruth Porat.

Kann mit den Alphabet-Erlösen zufrieden sein: Finanzchefin Ruth Porat

Weltweit verkauft keine Firma so viele Anzeigen im Internet wie Google. Marktbeobachter sehen die führende Marktposition auch in diesem Jahr nicht bedroht.

Ein Risiko ...

... ist allerdings nach wie vor das verschärfte Durchgreifen der Regulatoren in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union: Sowohl in Washington als auch in Brüssel werfen die Wettbewerbshüter Alphabet vor, seine dominante Position im Internet wettbewerbsverzerrend auszunutzen. Das EU-Parlament will sämtliche großen Tech-Konzerne künftig strenger regulieren.

