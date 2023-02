Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks an sieben Flughäfen auf

Die GewerkschaftVerdi hat zu ganztägigen Warnstreiks an sieben deutsche Flughäfen aufgerufen. Sie sollen am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg kündigten an, den regulären Passagierbetrieb für den gesamten Freitag komplett einzustellen.

Mit dem Ausstand wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen.

"Beispiellose Eskalation"

Nach Berechnungen des Flughafenverbands ADV wird der Warnstreik zu gut 2340 Flugausfällen führen. "Über 295 000 Passagiere werden zum Spielball der Verdi-Streiktaktik", kritisierte ein Sprecher und sprach von einer "beispiellosen Eskalation". Die Ausstände hätten mit Warnstreiks nichts mehr zu tun, meinte auch der Präsident des Branchenverbands BDL und Münchener Flughafenchef, Jost Lammers. "Hiermit überspannt Verdi den Bogen völlig und trägt den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Passagiere aus."

Am Donnerstag hatte sich der Betrieb der Lufthansa gerade erst wieder normalisiert, nachdem am Mittwoch die IT-Systeme der größten deutschen Airline zusammengebrochen waren. Kurz darauf kam es zu neuen Störungen, als Hacker versuchten, die Webseiten sieben kleinerer Flughäfen mit einer Vielzahl gezielter Anfragen zu stören. Dabei bekamen Webseiten binnen kurzer Zeit so viele Anfragen, dass sie wegen Überlastung zusammenbrachen. Dies betraf unter anderem die Flughäfen Düsseldorf, Hannover, Nürnberg, Dortmund und Erfurt-Weimar.

