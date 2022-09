Europa

Europride in Belgrad: "Hoffentlich kommt es nicht zu größeren Zwischenfällen"

Die serbischen Behörden haben den Pride March am 17. September in Belgrad verboten – angeblich aus Sicherheitsgründen. Die Veranstalter hingegen halten an ihrem Plan fest und wollen die erste Europride auf dem Balkan wie geplant stattfinden lassen. Die Meinung unter jungen Serben über die Veranstaltung der LGBTQ-Gemeinschaft ist geteilt.