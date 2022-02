Gespräche über Ende der Kampfhandlungen sollen beginnen

Das Wichtigste im Überblick:

Ukrainisch-russische Gespräche im Grenzgebiet sollen am Vormittag beginnen

UN-Sicherheitsrat beruft Vollversammlung der Vereinten Nationen ein

EU setzt Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft

Russischer Rubel stürzt ab

Ukrainische Regierung bekräftigt Durchhaltewillen

Flüchtlingsaufnahme in der EU ohne Asylverfahren geplant

NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßt Bundeswehr-Pläne

Die ukrainische Delegation unter der Leitung von Verteidigungsminister Oleksij Resnikow ist nach Angaben des Präsidialamts in Kiew zu Verhandlungen mit Russland an der ukrainisch-belarussischen Grenze eingetroffen. Hauptziel der Gespräche sei ein sofortiger Waffenstillstand und der Abzug der russischen Truppen. Auch die russische Delegation ist vor Ort. Deren Delegationsleiter Wladimir Medinski versicherte, Moskau sei an einer Einigung interessiert. Diese müsse aber "im Interesse beider Seiten sein". Der Beginn der Verhandlungen ist noch am Vormittag geplant.

Der noch leere Verhandlungssaal in der Grenzregion Gomel

Dass die nun angekündigten Gespräche zu einem Ergebnis führen, bezweifelt der ukrainische Präsident. "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen", sagte Wolodymyr Selenskyj in einer Stellungnahme. Er versuche, den Krieg zu stoppen, solange es eine minimale Chance gebe. Daran dürfe kein einziger Ukrainer zweifeln. "Wir müssen pragmatisch sein, um unser Ziel zu erreichen", sagte er. "Und unser Ziel ist die territoriale Integrität des Landes." Unmittelbar vor Beginn der Gespräche forderte Selenskyi, der ebenso wie Russlands Präsident Wladimir Putin nicht direkt an den Verhandlungen teilnimmt, die russischen Soldaten auf, die Waffen niederzulegen.

UN-Vollversammlung einberufen

An diesem Montag findet eine Notfall-Sondersitzung der UN-Vollversammlung zum Ukraine-Krieg statt. Der UN-Sicherheitsrat beschloss die Einberufung am Sonntagabend mehrheitlich. Elf der 15 Mitglieder stimmten dafür, Russland votierte dagegen, China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich der Stimme.

Westliche Staaten hoffen, dass bei dem Treffen (ab 16.00 Uhr MEZ) möglichst viele der 193 UN-Mitgliedsländer den Angriffskrieg verurteilen und damit die weltweite Isolation der russischen Führung sichtbar machen. Notfall-Sondersitzungen der UN-Vollversammlung sind äußerst selten. Seit 1950 hat es erst zehn derartige Zusammenkünfte gegeben.

Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft

Die Europäische Union hat in der Nacht zu Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut.

Zentralbank in Moskau

Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren, um zu verhindern, dass damit der Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine finanziert wird. Die Strafmaßnahme gilt als ebenso schwerwiegend wie der in Kürze geplante Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.

Zentralbank verdoppelt Leitzins – Rubel stürzt ab

Die russische Zentralbank reagiert mit einer drastischen Zinserhöhung auf die Währungskrise infolge westlicher Sanktionen. Der Leitzins steigt von 9,5 auf 20 Prozent, wie die Währungshüter in Moskau ankündigten. Ausländern wurde von der Zentralbank der Verkauf russischer Wertpapiere untersagt. Der Rubel ist wegen der verschärften Sanktionen auf ein Rekordtief gefallen. Auf der Handelsplattform EBS stürzte er in der Nacht zum Montag um fast 42 Prozent ab.

Von der Leyen für EU-Mitgliedschaft der Ukraine

Inmitten des Ukraine-Krieges hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union ausgesprochen. "Auf lange Sicht gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie dabei haben", sagte von der Leyen in einem Interview mit dem Sender Euronews.

Der mögliche EU-Beitritt war offenbar auch Thema bei einem Telefonat des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit von der Leyen. "Wir sprachen über konkrete Entscheidungen zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten der Ukraine, über Makrofinanzhilfe und die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU", twitterte Selenskyj in der Nacht zu Montag.

Russischer Delegierter bei UN-Klimakonferenz entschuldigt sich

Ein Schlaglicht auf die Akzeptanz des russischen Kriegs gegen die Ukraine innerhalb Russlands warf eine Äußerung eines Diplomaten bei einer Schaltkonferenz des Weltklimarats. Der Leiter der russischen Delegation, Oleg Anisimow, soll sich überraschend für den Angriff auf die Ukraine entschuldigt haben. Mehrere Medien berichten unter Verweis auf Angaben von Teilnehmern, Anisimow habe am Sonntag gesagt: "Lassen sie mich im Namen aller Russen, die diesen Konflikt nicht verhindern konnten, eine Entschuldigung aussprechen." Der Klimaforscher fügte demnach bei der Konferenz von 195 Nationen hinzu, dass alle Russen, die wissen, was passiere, keine Rechtfertigung für diesen Angriff finden.

USA: Ukraine leistet heftigen Widerstand

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums wird der Vormarsch russischer Soldaten in der Ukraine von heftiger Gegenwehr gebremst. "Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand", sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Ministeriums. Man beobachte zudem Treibstoff- und Logistikengpässe der russischen Truppen, hieß es.

Ukrainische Soldaten in Kiew

Russische Truppen haben nach eigenen Angaben die Kontrolle über das ukrainische Kernkraftwerk in Saporischschja im Süden des Landes übernommen. Der Betrieb in dem Kraftwerk laufe normal weiter, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Das staatliche ukrainische Atomunternehmen Energoatom dementierte die Berichte. Saporischschja ist das größte Atomkraftwerk Europas. Unabhängig überprüfbar ist weder die Einnahme des Atommeilers noch das Dementi.

Unterdessen sollen von der Krim aus viele Bomber und Jagdflugzeuge Richtung Ukraine gestartet sein. Die Hauptstadt Kiew, die Städte Mykolajiw und Cherson im Süden sowie Charkiw im Osten gehören offenbar zu den Zielen, wie die ukrainische Agentur Unian berichtete. Diese Informationen lassen sich nicht von unabhängiger Seite prüfen. Das Innenministerium der Ukraine meldete am Sonntagabend 352 getötete Zivilisten, darunter 14 Kinder. 1684 Menschen seien verwundet.