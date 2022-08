Gesichter des Krieges

Edik hat als Kind den Iran-Irak-Krieg miterlebt. Er ist bildender Künstler und sammelt vom Krieg gezeichnete Metallstücke, um die hinter dem Frieden lauernde Realität zu zeigen. Ein Teil des Zauns, der nach einem verheerenden Bombenangriff wie eine riesige Mühle aussieht. Eine alte Teekanne, die seit vielen Jahren nicht mehr benutzt wurde und ein Nachttopf für Kinder, der noch im verlassenen Schlafzimmer steht. Areg ist Fotograf und war 2016 als Soldat an vorderster Front im Krieg. Er fotografiert Menschen aus dem Konfliktgebiet Bergkarabach - Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan. Sie sind alle vom Krieg betroffen. Einer hat ein Bein verloren, der Andere eine Familie und eine weitere Person hat die Heimat verloren. Seine Fotografien zeigen, wie das Leben in einer Sekunde verändert werden kann, wenn man in Kriegszeiten lebt. Auch Areg selbst ist stark vom Krieg geprägt.