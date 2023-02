Geschickt für die Zukunft? Nachfolge Jesu heißt, sich frei zu machen von Bindungen, auch an die Vergangenheit. Der Rundfunkgottesdienst am Sonntag Okuli in der Passionszeit stellt den Satz Jesu in den Mittelpunkt der Predigt: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes“ (Lukas 9, 62). Nach vorne schauen – das ist die Devise beim Pflügen. Aber ist das auch die richtige Devise für alle Lebenslagen? Nie zurückschauen und immer nur nach vorne? Oder kommt es drauf an zu erkennen, was gerade dran ist? Um diese Fragen geht es im Gottesdienst, er wird gestaltet von Pfarrerin Andrea Wöllenstein und Propst i.R. Helmut Wöllenstein gemeinsam mit ihrem Team. Musikalisch wirken mit: Der Chor „Joy of Life“ der kurhessischen Kantorei, Ka Young Lee an der Orgel und weitere Solist*innen. Die musikalische Gesamtleitung hat Kantor Jean Kleeb.