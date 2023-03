Griots: Bewahrer der Geschichte

Griots und Jelis sind fest in der westafrikanischen Kultur verankert. Sie erwecken in einer einzigartigen Mischung aus Musik und mündlicher Überlieferung die Geschichten ihres Volkes zum Leben und erhalten so kulturelle Traditionen am Leben. In einigen westafrikanischen Kulturen waren Griots gleichzeitig Lobliedersänger und Botschafter des Adels und priesen ihre Kämpfe und Siege.