Gerichtsstreit über Thilo Sarrazins neues Islam-Buch

Keine Frage, Thilo Sarrazins Bücher verkaufen sich gut. Sie werden höchst kontrovers diskutiert und erreichen dabei Millionen-Auflagen. Den Anfang machte 2010 der Titel "Deutschland schafft sich ab", mit dem Sarrazin eine hitzig geführte Debatte über die deutsche Einwanderungspolitik und muslimische Migranten auslöste. Kritiker warfen ihm Polemik und Rassismus vor, andere fanden, dass endlich einmal einer die Wahrheit sage. Auf Druck der Öffentlichkeit musste Sarrazin kurze Zeit später seinen Vorstandsposten bei der Bundesbank aufgeben. Doch er schrieb weiter: Es folgten Bücher über den Euro und das"Wunschdenken" in der Politik.

Für diesen Sommer hat er nun ein neues Werk vorgelegt. Der Titel: "Feindliche Übernahme - wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht". Es sollte eigentlich, so wie die vorherigen vier Bücher auch, in der Deutschen Verlags-Anstalt (DVA) erscheinen, die zu Random House gehört. Doch es gab eine Auseinandersetzung zwischen dem Autor und dem Verlag "über das Erscheinen oder Nicht-Erschienen des Buches", sagte der Pressechef der DVA, Markus Desaga, der Deutschen Welle. Zu einer Einigung kam es nicht, die Sache wird nun am Montag vor dem Münchener Landgericht verhandelt.

Protest gegen Sarrazin und seine Bücher

Ein neuer Verlag war schnell zur Stelle

Worum es bei dieser Auseinandersetzung genau ging, wollte Desaga zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Nur soviel: "Autor und Verlag waren sich nicht einig darüber, wie, unter welchen Bedingungen und wann das Buch erscheint. Darüber kam es zu einem Zerwürfnis, und dieses Zerwürfnis geht jetzt vor Gericht", so der Pressechef.

Um seine Veröffentlichung muss ein Besteller-Autor wie Sarrazin indes nicht bangen. Ein neuer Verlag war schnell gefunden: Am Freitag kündigte der Finanzbuch Verlag der Münchener Verlagsgruppe an, das Buch Ende August 2018 veröffentlichen zu wollen. Es soll etwa 450 Seiten umfassen.

pl/ka (dpa, Deutsche Verlags-Anstalt)