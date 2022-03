Gerhard Schröder: Der tiefe Fall eines Ex-Bundeskanzlers

Gerhard Schröder bekommt in diesen Tagen viel Post. Vor allem sind es Kündigungsschreiben. Unternehmen, für die der frühere Bundeskanzler seit Jahren als Berater tätig war, in deren Aufsichtsräten oder Vorständen der Jurist und SPD-Politiker Schröder saß, wenden sich von ihm ab. Ob es das große Schweizer Medienunternehmen Rignier ist oder die deutsche Herrenknecht AG.

Offiziell wird in vielen Fällen darauf verzichtet, Gründe für die Trennung zu nennen. Der Berliner Projektentwickler Gröner hingegen wird deutlich: "Die Mandatierungen von Herrn Schröder durch russische und mit dem russischen Staat verbundene Unternehmen, deren geschäftliche Aktivitäten umfänglich zur Finanzierung des russischen Staates beziehungsweise dessen militärischer Aktionen beitragen, stehen einer weiteren Zusammenarbeit mit Herrn Schröder entgegen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Wladimir Putin und Gerhard Schröder 2005 in Berlin

Mitarbeiter bitten um Versetzung

Auch im direkten Umfeld des Mannes, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war, wird es leer. Sein ehemaliger Regierungssprecher Béla Anda stoppt den Podcast "Die Agenda", den er mit dem Altkanzler produzierte. Das Bundestagsbüro, das Gerhard Schröder wie allen ehemaligen Bundeskanzlern nebst Personal, Dienstwagen und Personenschutz zusteht, verliert alle Mitarbeiter.

Sie haben darum gebeten, auf andere Posten im Parlamentsbetrieb versetzt zu werden. Selbst Schröders langjähriger Büroleiter und Redenschreiber Albrecht Funk, der auf 20 Jahre Zusammenarbeit mit dem heute 77-jährigen Sozialdemokraten zurückblickt. Die Universität Göttingen überlegt, Schröder die Ehrendoktorwürde zu entziehen, der Deutsche Fußball-Verband will dem fußballbegeisterten Altkanzler die Ehrenmitgliedschaft entziehen, was der Bundesligist Borussia Dortmund bereits getan hat.

Lukrative Posten in der Gaswirtschaft

Was die Menschen aufbringt und sich abwenden lässt, ist Schröders Weigerung, sich trotz entsprechender Aufforderungen auch der SPD-Spitze vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zu distanzieren und seine Posten bei russischen Energiekonzernen aufzugeben.

Altkanzler Gerhard Schröder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Gazprom-Chef Alexej Miller (v.r.) 2009

Gerhard Schröder hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er in Russland gut und gerne Geld verdient. Unmittelbar nach der verlorenen Bundestagswahl 2005 wechselte er von der Politik ins russische Gasgeschäft. Er ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG, die die beiden parallel verlaufenden Gas-Pipelines, die Russland und Deutschland über die Ostsee verbindet, baute und der sie gehören. Das Projekt Nord Stream fädelte Schröder zusammen mit Putin ein, während er noch Kanzler war.

Instrumentalisiert Putin Schröder?

Rund drei Wochen vor dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde Gerhard Schröder auch noch für den Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Gazprom nominiert. Der Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Roderich Kiesewetter (CDU), vermutete Kalkül des Kremls hinter der Nominierung Schröders. Sie sei "als Schachzug Russlands zu sehen, die deutsche Regierung in ihrer Haltung zum Stopp von Nord Stream 2 als potenzielles Sanktionsmittel zu spalten und somit Deutschland insgesamt zu diskreditieren".

2004 vor einem Theaterbesuch in Hannover

Wenn es Kalkül war, ging es jedenfalls nicht auf. Stattdessen diskreditiert sich Gerhard Schröder immer weiter selbst, indem er treu an seiner langjährigen Freundschaft zu Wladimir Putin festhält. Eine Freundschaft, die sich entwickelte, als Schröder noch Bundeskanzler war und der die über die Jahre wachsende Kritik am Kreml-Herrscher nichts anhaben konnte.

Seinen 70. Geburtstag feierte Gerhard Schröder 2014 mit Putin in Moskau. Zwei Jahre zuvor hatte der Altkanzler Putin als "lupenreinen Demokraten" verteidigt, nachdem internationale Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der Präsidenten-Wahl in Russland verwiesen hatten.

Gerhard Schröder 2018 bei der erneuten Amtseinführung Wladimir Putins in Moskau

Schröder sieht "Fehler auf beiden Seiten"

Als Russland die Ukraine angriff, forderte Schröder in einem Post auf einer Internetplattform zwar, den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Er vermied es aber, Putin verantwortlich zu machen. Stattdessen schrieb er von "vielen Fehlern", die "auf beiden Seiten" gemacht worden seien. Statt harter Sanktionen forderte der Altkanzler die "verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Europa und Russland bestehen, nicht gänzlich zu kappen". Sanktionen hatte er auch schon nach der Annexion der Krim abgelehnt, die er Anfang 2021 in einem Interview allerdings völkerrechtswidrig genannt hatte.

Ende Januar 2022 hatte Schröder Kiew "Säbelrasseln" vorgeworfen, was in der Ukraine auf helle Empörung stieß. Mitte Februar lobte Putin Schröder als "anständigen Menschen", dessen Nominierung für den Gazprom-Aufsichtsrat er unterstütze. Die Arbeit eines solchen "unabhängigen Experten" werde der Zusammenarbeit mit Deutschland nur nutzen, sagte Putin im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kreml.

Alles Reden hilft nicht

Nicht nur Scholz, die gesamte SPD verfolgt die Entwicklung mit zunehmendem Entsetzen. Unter Druck steht vor allem der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Er hat seine politische Karriere einst als Mitarbeiter in Schröders Wahlkreisbüro in Hannover begonnen, aus der Zusammenarbeit entstand eine persönliche Freundschaft. Der Altkanzler war auch Gast auf Klingbeils Hochzeit im August 2019. Gespräche mit Schröder soll es innerhalb der SPD auf verschiedenen Kanälen gegeben haben. Stets mit dem gleichen Ergebnis: Der Alt-Kanzler blieb uneinsichtig und änderte seine Haltung nicht.

Daran änderte auch eine konzertierte Aktion nichts, die der SPD-Chef und andere führende Genossen am vergangenen Samstag umsetzten. Fast zeitgleich erschienen in den sozialen Medien Posts von Klingbeil, seiner Stellvertreterin Anke Rehlinger, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Sie alle forderten Schröder mehr oder weniger auf, seine Posten in den russischen Energieunternehmen aufzugeben.

Klingbeil schrieb: "Mit einem Aggressor, mit einem Kriegstreiber wie Putin macht man keine Geschäfte. Als Bundeskanzler a.D. handelt man nie komplett privat. Schon gar nicht in einer Situation wie der jetzigen."

Aus der SPD ausschließen

An der SPD-Parteibasis werden nun harte Konsequenzen gefordert. Ein Ortsverein in Nordrhein-Westfalen will die SPD-Führung beauftragen, ein Parteiordnungsverfahren einzuleiten. Schröder schade nicht nur der SPD, sondern vor allem dem Frieden in Europa. Anderenorts fordert die Parteibasis direkt einen Parteiausschluss. Das Problem: Ein solches Verfahren kann sich über Jahre hinziehen.

Das Parteistatut der SPD sieht aber auch unmittelbare Maßnahmen vor. "In Fällen, in denen eine schwere Schädigung der Partei eingetreten oder mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist und das Parteiinteresse ein schnelles Eingreifen erfordert, können sowohl der zuständige Bezirksvorstand als auch der Parteivorstand das Ruhen aller oder einzelner Rechte aus der Mitgliedschaft für längstens drei Monate anordnen", heißt es.

SPD-Chef: "Die Uhr tickt"

In einer Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion soll Parteichef Klingbeil am Dienstag gesagt haben: "Der Ball liegt jetzt bei Gerhard Schröder. Die Uhr tickt." Man warte auf seine Antwort. Was kam, war aber nur ein Post von Schröders Ehefrau Soyeon Schröder-Kimauf Instagram.

Gerhard Schröder mit seiner Frau Soyeon Schröder-Kim

Mit Blick auf die Zukunft gelte, "dass die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Deutschland und Russland bestehen, nicht gekappt werden", schrieb sie. "Denn diese sind - trotz der gegenwärtig dramatischen Lage - die Basis für eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich wird." Ein paar Stunden nach der Veröffentlichung des Posts wurde er wieder gelöscht.

Am Donnerstag tagt der SPD-Parteivorstand. Es ist nicht auszuschließen, dass die sprichwörtliche Uhr dann aufhört zu ticken und die Genossen ganz offiziell mit ihrem früheren Bundeskanzler brechen.