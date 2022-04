Gerhard Richter verurteilt Ukraine-Krieg

Gerhard Richter - Deutschlands Malerstar zum 90.

Das nackte Mädchen

Mehrfach hat Richter im Kölner Museum Ludwig ausgestellt. Museumsgründer Peter Ludwig zählte bereits in den 1970er-Jahren zu seinen Sammlern. So gelangte auch "Ema" in die Museumskollektion. Das Bild basiert auf einem Foto von Richters damaliger Frau und zitiert den "Akt, eine Treppe herabsteigend (1912) von Marcel Duchamp. Autobiographische Bezüge in seinen Werken hat Richter stets verneint.