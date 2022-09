Klirrende Teller in einem Bistro, einfahrende Züge und Bahndurchsagen: Geräuschkulissen zu beschreiben, fällt Deutschlernenden manchmal gar nicht so leicht. Der Unterrichtstipp hilft dabei, diese Fähigkeit gezielter zu trainieren.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie als Vorentlastung eine Video-Folge von Jojo sucht das Glück. Hierfür bieten sich zum Beispiel Folge 4 oder Folge 19 der ersten Staffel der Telenovela an, weil sie die abgebildeten Szenen des Arbeitsblatts enthalten (die entsprechenden Links finden Sie weiter unten).

Diese Aufgabe eignet sich besonders gut als Hausaufgabe und Vorbereitung auf die darauffolgende Unterrichtsstunde. Beauftragen Sie die Lernenden damit, mehrere Geräusche zu den auf dem Arbeitsblatt dargestellten Szenen zu sammeln und mit dem Handy aufzunehmen. Lassen Sie die Teilnehmenden die Geräusche im Plenum vorführen. Die anderen Teilnehmenden sollen raten, wo die Aufnahmen gemacht wurden, um welche Geräusche es sich handelt und zu welcher Szene auf dem Arbeitsblatt diese passen. Sammeln Sie gemeinsam Wörter, die zur Beschreibung der Geräusche genutzt werden.



Benötigte Materialien:

Lektion „Begegnung auf dem Markt“ (Video)

Lektion „Getrennte Wege“ (Video)

Arbeitsblatt „Geräusche sammeln“

Smartphone oder Tonaufnahmegerät

Tafel, Whiteboard etc.

Stifte



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernenden Jojo auf ihrer Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe. Die Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. In der ersten Staffel kommt die Brasilianierin Jojo in ihre neue Heimatstadt Köln. Sie will Kunst studieren, hat sich aber auch verliebt: in jemanden, den sie noch nie gesehen hat. Wird sie ihn treffen?



Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?