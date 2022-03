Georgier gegen russische Okkupation

2017 hat David Katsarava eine Bürgerwehr gegründet. Ihr Ziel: die fortschreitende Besetzung Georgiens durch Russland zu stoppen. Abseits des Ukraine-Konflikts und der Krim-Annexion (2014) findet seit Jahren eine schleichende Besetzung Georgiens durch Russland statt. Mit dem Kaukasuskrieg 2008 haben sich die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien mit Russlands Hilfe von Georgien abgespalten. Seitdem kontrolliert Russland die Gebiete. "20 Prozent unseres Landes wurden von Russland nach dem Krieg besetzt", so der Georgier David Katsarava, "aber die Okkupation hat 2008 nicht aufgehört." Immer mehr Grenzbefestigungen durchziehen völkerrechtswidrig georgisches Territorium. Sie teilen Dörfer und trennen Menschen von ihren Feldern, von Freunden und Verwandten. Doch damit nicht genug: Still und heimlich, so Katsarava, werde die Grenzlinie immer tiefer in georgisches Gebiet verschoben. Die Regierung in Tiflis scheint machtlos dagegen. Deshalb hat David Katsarava 2017 eine Bürgerwehr gegründet. Ihr übermächtiger Gegner: Russland, das mit bewaffneten Militärs die umstrittene Grenze bewacht. Wer ihr zu nahe kommt, wird verhaftet - ein Problem vor allem dort, wo es keine Befestigung gibt. Hirte Gogi Papitashvili weiß nicht mehr, wohin er sein Vieh noch treiben kann. Seine Weide an der südossetischen Demarkationslinie wird stetig kleiner, weil die Besatzer immer weiter vorrücken. Schon drei Mal wurde der Georgier von ihnen verhaftet. Fast täglich patrouilliert David Katsarava mit seiner Bürgerwehr an der Besatzungslinie, um die illegalen Aktivitäten der Besatzer für die Öffentlichkeit zu dokumentieren und sie im Zweifel auch zu verhindern.