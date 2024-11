Georgiens Staatspräsidentin Salome Surabischwili erkennt das Ergebnis der Parlamentswahl nicht an. Ihre Solidarität mit den Demonstranten drückte sie durch Teilnahme an den Protesten in der Hauptstadt am Donnerstag aus. Surabischwili wirft der Regierung einen "konstitutionellen Putsch" vor. In einer Fernsehansprache sagte sie: "Es ist offensichtlich, dass niemand ein russifiziertes Georgien will."