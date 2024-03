Georgien ist erstmals bei der Fußball-EM dabei

Als der Sieg feststand, brachen im Stadion in Georgiens Hauptstadt Tiflis alle Dämme. Die Fans sprangen über die Zäune und rannten auf das Spielfeld, auf dem ihr Nationalteam gerade Historisches geschafft hatte: Nachdem es nach 120 Spielminuten 0:0 gestanden hatte, besiegten die Georgier im Play-off-Finale der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft Griechenland mit 4:2 im Elfmeterschießen.

Sie sicherten sich damit ihre erste Teilnahme an einem großen Turnier überhaupt. Nika Kvekveskiri, der bei Lech Posen in Polen spielt, verwandelte den entscheidenden Elfmeter und brachte die mit 50.000 Zuschauern ausverkaufte Arena zum Kochen.

Rudelbildung auf dem Weg in die Kabine

Georgien wird beim Turnier in Deutschland in Gruppe F antreten. Am 18. Juni bestreitet das Team, das vom ehemaligen FC-Bayern-Profi Willy Sagnol trainiert wird, gegen die Türkei in Dortmund sein erstes EM-Spiel. Zudem sind Portugal und Tschechien die Vorrundengegner.

Die Partie gegen Griechenland, den Europameister von 2004, war umkämpft und hektisch. Mit dem Pausenpfiff kam es vor den Spielerbänken sogar zu einer Rudelbildung mit Folgen: Es gab Platzverweise gegen einen griechischen Betreuer und den georgischen Ersatztorwart Giorgi Loria.

Die georgischen Fans feierten den Playoff-Erfolg wie einen Titelgewinn Bild: Tamuna Kulumbegashvili/AP/picture alliance

Sagnol hatte schon vor der Partie angekündigt, dass er nach der EM sein Amt als Nationaltrainer Georgiens nach drei Jahren niederlegen wird. Im Halbfinale hatte sich seine Mannschaft gegen Luxemburg durch zwei Treffer von Budu Zivzivadze vom Zweitligisten Karlsruher SC 2:0 durchgesetzt. Griechenland hatte Kasachstan klar besiegt (5:0).

asz/tk (SID, dpa)