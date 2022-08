Georg-Büchner-Preis geht an Emine Sevgi Özdamar

In deutschen Literaturkreisen ist Emine Sevgi Özdamar keine Unbekannte. Schon 1991 gelang ihr mit der Zuerkennung des Ingeborg-Bachmann-Preises der literarische Durchbruch. Seit über drei Jahrzehnten bereichert die am 10. August 1946 in der Türkei geborene Schriftstellerin die deutschsprachige Szene mit ihren Romanen, Erzählungen und Theaterstücken - mit ungewohnten Stilmitteln wie der Übertragung türkischer Redewendungen ins Deutsche und vor allem mit dem Blick aus zwei Welten auf die deutsch-türkische Geschichte.



Sie erzählt vom Ersten Weltkrieg, der Aufbruchstimmung der 1960er- und 70er-Jahre und schlägt die Brücke zur Gegenwart, wobei sie immer auch persönliche Erfahrungen einfließen lässt. "Emine Sevgi Özdamars Werk eröffnet einen zugleich intellektuellen wie poetischen Dialog zwischen verschiedenen Sprachen, Kulturen und Weltanschauungen, an dem wir lesend teilhaben dürfen", würdigte die Jury der Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung das Werk der Autorin.

Vom Theater zum Schreiben

Özdamar, die in Istanbul und Bursa in der Türkei aufwuchs, interessierte sich zunächst vor allem für die Welt des Theaters. Von 1967 bis 1970 nahm sie Schauspielunterricht und spielte in Stücken von Bertolt Brecht und Peter Weiss. Nach dem Militärputsch in der Türkei 1971 und der um sich greifenden Zensur ging sie nach Berlin und wurde an der Ost-Berliner Volksbühne Assistentin des Brecht-Schülers Benno Besson und des Regisseurs Matthias Langhoff.

Noch ein Preis: 2010 bedankte sich Özdamar für die Carl-Zuckmayer-Medaille

1982 schrieb sie ihr erstes eigenes Theaterstück, "Karagöz in Alemania". Es war der Anfang ihrer schriftstellerischen Karriere. Ihr autobiografisch angelegter Romanerstling aus dem Jahr 1992 "Das Leben ist eine Karawanserei - hat zwei Türen - aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus" galt als literarisches Ereignis und war der Anfang einer Reihe über ihre Leben in Istanbul und im geteilten Berlin. 1998 folgte der zweite Roman "Die Brücke vom Goldenen Horn" und 2003 der Abschluss der Trilogie: "Seltsame Sterne starren zur Erde. Wedding – Pankow 1976/77".



Özdamars jüngstes Buch war auch für den Leipziger Buchpreis nominiert

2021 erschien ihr - laut Jury - Opus Magnum: "Ein von Schatten begrenzter Raum". Wieder geht es um den Militärputsch in der Türkei 1971, der nicht nur das leben, sondern auch die Träume der Menschen in der Türkei gefangen hält und Künstler, Linke, Intellektuelle ins Exil treibt.

Nach zahlreichen literarischen Auszeichnungen - darunter auch den Walter-Hasenclever-Preis 1993, Adelbert-von-Chamisso-Preis 1999 und 2004 mit dem Heinrich-von-Kleist-Preis, darf Emine Sevgi Özdamars jetzt auch der Georg-Büchner-Preis ihr eigen nennen.

Preis wird seit 1951 verliehen

Namensgeber des Preises ist der in der Nähe von Darmstadt geborene Mediziner, Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner (1813-1837). Er starb mit gerade mal 23 Jahren an Typhus, hinterließ aber ein literarisches Werk, das bis heute in Schulen und Universitäten zur Pflichtlektüre gehört.

Namensgeber des Preises: der Dramatiker Georg Büchner (1813-1837)

Der Georg-Büchner-Preis wird seit 1951 verliehen. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung würdigt so deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die "an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben" und außerdem "durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten".

Illustre Preisträger der deutschen Literaturszene

Zu den bisherigen Preisträgern gehören u.a. Gottfried Benn, Erich Kästner, Max Frisch, Günter Grass, Heinrich Böll, Terézia Mora und Elke Erb. Im letzten Jahr erhielt der Österreicher Clemens J. Setz den begehrte Preis, der mit 50.000 Euro dotiert ist und zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum zählt.

Finanziert wird der Preis von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der Stadt Darmstadt. Die offizielle Verleihung findet am 5. November im Rahmen einer Feier im Staatstheater in Darmstadt statt.