Genetisches Geheimnis des Safran entschlüsselt

Die fantastische Welt der Heilpflanzen

Aromatischer Appetitanreger

Der Geschmack von Ingwer ist in Weihnachtsgebäcken und in der asiatischen Küche beliebt. Der Wurzelstock aus Südostasien regt den Appetit an, stimuliert die Verdauung und wirkt antiseptisch und schleimlösend. Den Ingwer haben arabische Händler in das antike Griechenland und Rom gebracht.