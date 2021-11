Generationenwechsel an der SPD-Spitze?

Ampel-Parteien wollen Sondierung möglichst am Freitag abschließen

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen noch in dieser Woche entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Das teilte FDP-Generalsekretär Volker Wissing nach einer Sondierungsrunde in Berlin mit.