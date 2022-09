Selma, eine der Protagonistinnen in Nicos Weg, ist mit ihrer Familie aus Syrien nach Deutschland gekommen. Mit ihrer Deutschlehrerin Lisa redet sie darüber, dass sie ihr Heimatland vermisst, und denkt über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Ländern nach. Nehmen Sie diese Episode zum Anlass, sich mit Ihren Lernenden zu diesem Thema auszutauschen.



So können Sie vorgehen:

Drucken Sie das Arbeitsblatt in Farbe aus (am besten auf etwas festerem Papier) und schneiden Sie die einzelnen Bildkarten aus, die jeweils ein bestimmtes Thema repräsentieren (Partnerschaft, Kinder, Essen etc.). Starten Sie, indem Sie gemeinsam das Video zur Folge „Anders als zu Hause“ ansehen. Selma vergleicht darin Syrien mit Deutschland und erzählt, was sie von dort vermisst und welche Beobachtungen sie in Deutschland gemacht hat.

Teilen Sie den Kurs anschließend in Gruppen von maximal fünf Lernenden auf. Jede Gruppe bekommt nun je nach Gruppenanzahl und -größe vier bis fünf Karten und legt ihren Stapel mit der Bildseite nach unten auf den Tisch. Die Lernenden ziehen jetzt reihum jeweils eine der Karten und überlegen dann gemeinsam, wie mit dem abgebildeten Thema in Deutschland und in ihren Heimatländern bzw. in einem Land ihrer Wahl umgegangen wird. Im Anschluss darf jede Gruppe ein Thema auswählen, über das im Plenum gesprochen werden soll. Greifen Sie diese Themen nun nacheinander auf und moderieren ein Gespräch darüber im Plenum. Welche Klischees und Vorurteile gibt es? Welche Erfahrungen haben die Lernenden damit in ihrem Herkunftsland und/oder in Deutschland gemacht? Geben Sie im Anschluss ggf. als Hausaufgabe auf, Vermutungen, die im Unterricht zu bestimmten Themen angestellt wurden, zu überprüfen – zum Beispiel durch eine Internetrecherche.



Benötigte Materialien:

Lektion „Anders als zu Hause“ (Video)

Arbeitsblatt „Gemeinsamkeiten und Unterschiede“



Niveaustufe:

A1/A2



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Lernende der Niveaustufen A1 bis B1. Sie können den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen begleiten, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, an einem Bewerbungsgespräch teilnimmt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Handreichungen für Lehrkräfte. Diese finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Rufen Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü den Bereich „Extras“ auf. Das Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!