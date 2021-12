Gemeinsames Statement der DW-Gremien-Vorsitzenden

Die in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung gegen einige Mitarbeitende der DW erhobenen Vorwürfe wiegen schwer. Antisemitismus und jede Form von Diskriminierung haben in der DW keinen Raum. Die DW bekennt sich eindeutig zum Existenzrecht Israels, das für die Bekämpfung des Antisemitismus zentrale Bedeutung hat. Dies ist auch in der gesetzlich geforderten Aufgabenplanung des Senders verankert.

Peter Clever, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DW

Rundfunkrat und Verwaltungsrat der DW begrüßen das schnelle Handeln der Geschäftsleitung der DW, unverzüglich eine unabhängige externe Untersuchung der Vorwürfe zu beauftragen.

Die DW hat ein klares Regelwerk für ihre journalistischen Inhalte, wie auch für das Verhalten ihrer Mitarbeitenden in privaten Kanälen in den Sozialen Medien. Die Gremien der DW erwarten von allen Mitarbeitenden, dass diese Guidelines beachtet und eingehalten werden. Die Geschäftsleitung der DW hat alle ihre Mitarbeitenden dazu verpflichtet, sich gegen Antisemitismus stellen, der auch in der Form von Israel-Hass zum Ausdruck kommt. Die Einhaltung dieser Werte muss nachgehalten werden.

Prälat Dr. Karl Jüsten, Vorsitzender des Rundfunkrats der DW

Sollten sich die in dem Zeitungsartikel gemachten Vorwürfe erhärten, müssen entsprechende Konsequenzen folgen, um weiteren Schaden von der DW und ihrer Belegschaft fernzuhalten.