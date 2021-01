Geldstrafe gegen Bayern-Profi Tolisso wegen Tattoo

"Dieser Verstoß ist sehr ärgerlich und auf keinen Fall zu tolerieren", sagte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des deutschen Fußballrekordmeisters FC Bayern. "Wir werden Corentin Tolisso daher mit einer empfindlichen Geldstrafe belegen, den Betrag werden wir für soziale Zwecken spenden." Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich in dieser Woche eine Tätowierung stechen lassen und damit nach Angaben der Münchener gegen die Corona-Vorgaben des Vereins und auch der Deutschen Fußball Liga (DFL) verstoßen. Auf einem Foto in den sozialen Netzwerken war zu sehen, dass weder Tolisso noch der Tätowierer einen Mund-Nasen-Schutz getragen hatten.

Bayern-Trainer Hansi Flick nannte das Vorgehen seines Spielers ein "No-Go". Er habe mit Tolisso darüber gesprochen, es tue dem Franzosen auch leid. "Aber es ist vorbei, es ist geschehen, das kann man nicht mehr ungeschehen machen." Tolisso fehlte beim 4:1-Sieg der Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem Spiel entschuldigte sich der Weltmeister aus Frankreich via Twitter: "Ich weiß, dass ich unsere Fans und den FC Bayern München enttäuscht habe."

Auch Cunha ließ sich Tattoos stechen

Auch Matheus Cunha von Hertha BSC wird für seine Tätowierungen während der Corona-Pandemie eine Strafe zahlen. "Wir haben natürlich in aller Deutlichkeit mit Matheus über dieses Thema gesprochen", sagte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich der "Bild"-Zeitung: "Matheus hat seinen Fehler eingesehen und wird eine Spende an eine soziale Einrichtung leisten. Damit ist das Thema für uns erledigt, und wir schauen nach vorne." Der 21 Jahre alte Brasilianer hatte sich in den vergangenen Wochen zwei Tattoos auf die Oberschenkel stechen lassen.

sn (dpa, sid)