Deutschland

Geiselnahme in Karlsruhe hält Polizei in Atem

In der Karlsruher Innenstadt läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. In einer Apotheke spielt sich offenbar eine Geiselnahme ab. Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung, so die Polizei

Die Polizei in Karlsruhe hat den Tatort weiträumig abgesperrt