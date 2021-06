Geht der Traum Dänemarks gegen Wales weiter?

Den Start ins Turnier für Dänemark als schwierig zu bezeichnen, wäre noch sehr untertrieben. Der Zusammenbruch von Christian Eriksen und die Niederlage im Auftaktspiel gegen Finnland, die dann niemanden mehr so richtig interessierte, ließen den sportlichen Wert der noch jungen EURO 2020 sehr in den Hintergrund treten. Dass sich das dänische Team von Coach Kasper Hjulmand dann nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase doch noch für das Achtelfinale qualifizierte, hat nicht nur dänische Fußballfans gefreut.

"Underdogs"? Von wegen ...

Doch nun stehen auf der anderen Seite die robusten Waliser mit ihrem Frontmann Gareth Bale, der zwar selbst nicht zu treffen vermag, dessen gefährliche Pässe aber mit linealgenauer Präzision seine Mitspieler erreichen. Was tun mit Bale? Das dürfte für die Dänen vor dem ersten Achtelfinale des Turniers (Samstag, 18 Uhr) in Amsterdam eine zentrale Frage sein. Die Waliser gerieren sich gerne als "Underdogs". Damit werden sie in dem Spiel nicht durchkommen.

"Look of love"? Eher nicht - Gareth Bale, der Anführer der Waliser

Unterdessen wurde bekannt, dass dänische Fußballfans mit einem Kurztrip in die niederländische Metropole eine Corona-Quarantäne umgehen wollen. Fünf Busse mit hunderten Fans haben sich Agenturberichten zufolge zum Spiel aufgemacht. Die niederländischen Coronaregelungen empfehlen dringend eine häusliche Isolation von fünf Tagen für Reisende, die aus Dänemark kommen. Dies gilt allerdings nicht, wenn sie sich weniger als zwölf Stunden in dem Land aufhalten. Um die zwölf Stunden nicht zu überschreiten, sei der Plan, zur deutsch-niederländischen Grenze zu fahren und dort zu warten, hieß es von Seiten des Reiseveranstalters.

ml/hf (SID, dpa)