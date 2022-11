Geheimwaffe Lippenstift

Der Klassiker der Beauty-Produkte hat eine lange Geschichte und seinen Platz in den verschiedensten Kulturen. Doch was macht den Lippenstift so faszinierend? Warum ist er so beliebt? Ein kleiner Gegenstand mit langer Tradition - und großer Macht.



So klein und unscheinbar er auch sein mag - offenbar doch eine furchterregende und gefürchtete Waffe, manchmal selbst von politischer Tragweite. Er ist fester Bestandteil der Weiblichkeit - und letztlich auch der Männlichkeit - und spiegelt die konfliktreiche Entwicklung der Gesellschaft wider.



Die unterschiedlichsten Liebhaberinnen und Liebhaber aus aller Welt haben sich im Laufe der Zeit des Lippenstifts bemächtigt: Königinnen, Politikerinnen, Arbeiterinnen, Schauspielerinnen, Geishas, Dragqueens, Rockstars. Am Beispiel mehrerer ikonischer Figuren erzählt der Film die Geschichte des Lippenstifts von seiner Entstehung bis heute.

Die poppige und fantasievolle Dokumentation spielt mit Bildern, widmet sich dem Thema aber auch auf ernste Weise. Eigens gedrehte Sequenzen wechseln sich ab mit Archivbildern in Farbe und Schwarz-Weiß, Film- und Konzertauszügen, Videos aus TikTok, Instagram und YouTube. Nebeneinander gestellt entführen sie auf eine Reise durch die bunte Welt des Lippenstifts.



Ein Film über die Geschichte und die Macht des Lippenstifts. Getragen von den Stimmen der jungen Influencer-Generation streift die Dokumentation auch große aktuelle Themen wie Diversität, Feminismus, Genderfragen und Ökologie.





Sendezeiten:

DW Deutsch

FR 02.12.2022 – 23:00 UTC

SA 03.12.2022 – 13:30 UTC

SA 03.12.2022 – 18:00 UTC

SO 04.12.2022 – 04:00 UTC

SO 04.12.2022 – 10:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

FR 02.12.2022 – 23:00 UTC

SA 03.12.2022 – 13:30 UTC

SA 03.12.2022 – 18:00 UTC

SO 04.12.2022 – 04:00 UTC

SO 04.12.2022 – 10:03 UTC



Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3