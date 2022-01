DW Nachrichten

Gegensätzliche Positionen im Ukraine-Konflikt

In Genf befassen sich Delegationen Russlands und der USA mit der Lage in der Ukraine. Russland fühlt sich vom Westen bedroht und zieht daher Truppen an der ukrainischen Grenze zusammen. Derweil gehen USA und NATO von einer russischen Aggression aus.