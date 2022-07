Gefahrenzone Wasser - wie das Baden sicher ist

Jedes Jahr ertrinken in Deutschland durchschnittlich fast 500 Menschen. 60 Prozent der Badeunfällen ereignen sich in den Sommermonaten Juni, Juli und August.

Dass nicht nur ungeübte Menschen betroffen sein können, war neulich bei der Schwimmweltmeisterschaft in Budapest zu beobachten: Unmittelbar nach ihrer Einzelübung verlor die US-Synchronschwimmerin Anita Alvarez das Bewusstsein, sank auf den Boden des Schwimmbeckens ab. Sie überlebte wahrscheinlich nur, weil ihre Trainerin die Situation sofort erfasste und reagierte.

Die US-Synchronschwimmerin Anita Alvarez überlebt wohl nur dank der schnellen Reaktion ihrer spanischen Trainerin Andrea Fuentes

Wie wahrscheinlich ist es überhaupt zu ertrinken?

Tatsächlich scheint die Anwesenheit von Rettungsschwimmern ein wesentlicher Faktor, einen tödlichen Badeunfall zu verhindern. Nach der Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) starben in den Jahren 2020 und 2021 nur 0,2 Prozent der Ertrunkenen in Schwimmbädern und 0,6 Prozent im Meer, wo im Sommer Tausende Rettungsschwimmer die Strände bewachen. "Tödliche Unfälle ereignen sich hier mehrheitlich abseits der bewachten Strände oder außerhalb der Dienstzeiten der Lebensretter", heißt es in einer Pressemitteilung der DLRG.

Allein 5000 ehrenamtliche Rettungsschwimmer helfen laut DLRG, deutsche Strände sicherer zu machen

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Ertrinken die dritthäufigste Ursache für Unfalltode - für Kleinkinder sogar die häufigste. Jedes Jahr ertrinken nach WHO-Schätzungen weltweit 236.000 Menschen - besonders betroffen seien Kinder, Männer und "Menschen mit erhöhtem Zugang zu Wasser". In den USA etwa, wo durchschnittlich elf Menschen pro Tag ertrinken, sind laut US-Gesundheitsministerium fast 80 Prozent der Ertrunkenen Männer. In Deutschland ist es ähnlich. Ein Möglicher Grund: eine erhöhte Risikobereitschaft und Alkoholkonsum.

Welche Gefahren lauern im Wasser?

Angesichts der Milliarden von Badegängen jedes Jahr ist die Gefahr allerdings überschaubar. Die weitaus meisten Unfälle sind auf Unachtsamkeit oder Leichtsinn zurückzuführen. Wer das eigene Können oder die Kräfte über- oder Gefahren unterschätzt, geht leicht ein hohes Risiko ein. Wer dagegen ein paar einfache Regeln beachtet, kann die kühle Erfrischung sorglos genießen.

Felsen unter Wasser können vor allem bei Kopfsprüngen zur Gefahr werden

Allerdings ist Ertrinken nicht das Einzige, was passieren kann. Laut US-Gesundheitsministerium ist nur etwa jeder Dritte Badeunfall, bei dem jemand untergeht, tödlich. Aber auch mechanische Verletzungen können auftreten - etwa wenn man auf dem glatten Beckenrand ausrutscht oder in unbekannte Gewässer springt. Eine zu geringe Wassertief oder Hindernisse unter Wasser können - insbesondere bei Kopfsprüngen - zu schwersten Verletzungen führen: Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) erleiden jährlich rund 65 Menschen eine Querschnittlähmung, weil sie sich bei einem Badeunfall die Wirbelsäule verletzten.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Das Freibad ist nicht umsonst Die Deutschen nennen ihre Schwimmbäder in der Regel Freibad. "Frei" bedeutet in diesem Zusammenhang allerdings nicht, dass der Eintritt umsonst ist. Manchmal spricht man - in Anlehnung an die Jahreszeit, in der es geöffnet ist - auch vom "Sommerbad". Das Kombibad bietet einen Pool draußen und einen drinnen - und das Waldbad liegt, wie der Name schon verrät, mitten im Wald.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Bring Münzen mit In den Umkleideräumen kann man in den Schließfächern nicht nur seine Klamotten, sondern auch seine Wertsachen sicher verstauen. Man muss allerdings einen Euro einwerfen, um den Spind abzusperren; beim Öffnen bekommt man ihn wieder zurück. Der Gebrauch des Föhns ist meist umsonst, manchmal kostest er aber 10 oder 20 Cent. Mit ein paar Münzen in der Tasche ist man also immer auf der sicheren Seite.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Vor und nach dem Schwimmen: einmal abduschen, bitte! Vorm Eintauchen ins kühle Nass sollte man auf jeden Fall duschen, um Schweiß oder Sonnencreme-Reste abzuspülen. Die meisten Deutschen greifen aber erst zu Seife und Shampoo, wenn sie das Schwimmbecken verlassen. So stellen sie sicher, dass Chemikalien und Chlor aus dem Poolwasser nicht auf der Haut bleiben. Die Körperpflege findet in Gemeinschaftsduschen statt, wo man alle Hüllen fallen lässt.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Badelatschen nicht vergessen Ohne Badelatschen geht kaum ein Deutscher ins Schwimmbad. Sie sind zwar nicht vorgeschrieben, aber barfuß läuft niemand so gern im Schwimmbad herum - man könnte sich ja eine Pilzinfektion holen. Normale Sandalen sind nicht erlaubt, sonst kommt garantiert ein Anpfiff vom Bademeister: "Keine Straßenschuhe!"

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Springen ja - aber nicht überall Es ist verboten, vom Beckenrand ins Wasser zu springen. Gesprungen werden darf nur von extra dafür vorgesehenen Sprungbrettern und -Türmen. Die gibt es fast in jedem Freibad. Aber wenn es im Becken zu voll ist, versperrt der Bademeister den Zugang. Damit soll vermieden werden, dass jemand beim Sprung in die Tiefe womöglich auf einem Schwimmer landet.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Genervte Bahnenschwimmer Ein so leeres Freibad wird man an einem Sommertag kaum finden. Wer Bahnen schwimmen will, gibt oft entnervt auf, weil man immer wieder mit anderen Schwimmern kollidiert. Ausländern, in deren Heimat Bahnen extra mit Seilen abgetrennt werden, wundern sich immer wieder darüber, dass die Deutschen hier nicht systematischer vorgehen. Ein Tipp: Ab ins Hallenbad, dort ist es im Sommer ziemlich leer.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Nichtschwimmerbecken für die Kleinen Kinder mit Schwimmreifen oder Schwimmflügeln dürfen nur an der Seite eines Erwachsenen ins tiefe Wasser. Erst wenn sie das "Seepferdchen"-Abzeichen gemacht haben, gelten sie als Schwimmer. Man sollte sie trotzdem nicht unbeaufsichtigt lassen, denn die Bademeister haben ihre Augen nicht überall.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Nicht ohne meinen Flamingo In einigen Bädern ist es erlaubt, Luftmatratzen mitzubringen - auch ausgefallene wie diese. Aber bevor man seinen pinken Flamingo aufbläst, sollte man erst nachfragen. Wenn es richtig voll ist, sind solche Riesenteile nämlich ein ziemliches Ärgernis für andere Badegäste.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Badekleidung ist Pflicht Auch wenn Deutsche gern nackt im See schwimmen: In öffentlichen Bädern ist das verboten. Man kann auch nicht einfach in Unterwäsche in den Pool hüpfen, Badekleidung ist Pflicht. Muslimische Frauen greifen zum Burkini; das ist erlaubt, bringt ihnen aber oft rassistische Kommentare ein. Und in jedem Sommer landet das Kleidungsstück wieder in den Schlagzeilen, weil manche es verbieten lassen wollen.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Nicht ohne meine Decke Der Name "Freibad" suggeriert es schon: Der Badespaß findet im Freien statt. Da ist nicht nur ein Becken mit Betonumrandung im Angebot, sondern meist auch eine Liegewiese unter schattigen Bäumen. Neben dem Handtuch ist eine Extradecke dann Gold wert. Manche Frauen sonnen sich oben ohne, das ist teilweise erlaubt - im Gegensatz zum Fotografieren: Andere Badegäste dürfen nicht abgelichtet werden.

11 Dinge, die man vor dem Freibad-Besuch in Deutschland wissen sollte Kein Freibad-Tag ohne Picknick Wenn man stundenlang im Freibad relaxt, mal im Pool badet und sich dann wieder in der Sonne aalt, kommt irgendwann der Hunger. Viele bringen sich in der Kühlbox etwas zu essen mit. Doch wer nichts eingepackt hat, muss auch nicht darben: Es gibt vor Ort immer einen Imbiss. Klassiker sind natürlich Pommes und Eis. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (suc)



Obwohl Schwimmen an sich als äußerst gesund für Muskulatur und Kreislauf gilt, können auch langfristige Probleme auftreten. Als "Schwimmerschulter" wird eine Entzündung im Bereich der Schulter bezeichnet, die meist durch Fehl- oder Überbelastung auftritt.

5 Tipps, wie man Verletzungen und Unfällen im Wasser vorbeugen kann

Nicht einfach hineinspringen!

Das gilt in besonderem Maße für unbekannte Gewässer, aber auch für Schwimmbecken und ausgewiesene Badeseen. Denn - auch wenn es bei hochsommerlichen Temperaturen albern klingt - ein paar Aufwärm- und Dehnübungen vor und nach dem Schwimmen helfen, die Muskulatur auf die anstehende Belastung vorzubereiten. Das beugt Krämpfen und Zerrungen vor. Außerdem sollte man sich zuvor etwas abkühlen, um dem Kreislauf auf den Temperaturwechsel vorzubereiten.

Vor dem Baden abkühlen hilft dem Kreislauf, sich auf den Temperaturwechsel einzustellen

Genug essen und trinken!

Ebenfalls wichtig: Der Körper verliert in der Hitze viel Flüssigkeit. Deshalb sollte man im Sommer ohnehin reichlich Flüssigkeit - ohne Alkohol - zu sich nehmen. Damit beugt man sowohl Krämpfen als auch Kreislaufschwächen vor, die im Wasser tödlich enden können. Wer Meerwasser verschluckt, sollte danach umso mehr Süßwasser trinken. Der hohe Salzgehalt entzieht dem Körper nämlich Flüssigkeit. Etwas gegessen haben sollte man auch, damit einem nicht zwischendurch der Blutzucker ausgeht. Ein voller Magen hingegen ist eher unangenehm als gefährlich.

Kinder IMMER beaufsichtigen!

Kinder, insbesondere sehr kleine, müssen ununterbrochen beaufsichtigt werden. Solange sie im Wasser sind oder Zugang zu Wasser haben, sind sie in Gefahr. Bis zu einem Alter von etwa 1,5 Jahren können sie mit dem Gesicht nach unten buchstäblich in einer Pfütze ertrinken. Auch ältere Kinder können unbemerkt in ein Schwimmbecken oder einen Gartenteich gleiten und dort lautlos ertrinken. Selbst wenn sie einen solchen Unfall überleben, kann der temporäre Sauerstoffmangel dauerhafte Hirnschäden verursachen. Zertifizierte Schwimmhilfen - etwa Oberarmschwimmflügel mit mehreren Luftkammer - erhöhen die Sicherheit deutlich.

Es klingt trivial, und doch lohnt es sich, daran zu erinnern: Schwimmen lernen hilft vor dem Ertrinken

Richtig Schwimmen lernen!

Kinder können schon im Alter von etwa fünf Jahren schwimmen lernen. Sieben gilt als gutes Alter für das Bronze-Abzeichen, ehemals "Freischwimmer". Dafür müssen sie mindestens 15 Minuten am Stück schwimmen und dabei mindestens 200 Meter zurücklegen. Auch als Erwachsener lohnt es sich noch eine saubere Schwimmtechnik zu erlernen. Die nämlich reduziert die Erschöpfung und hilft, sich auch bei unerwarteten Strömungen oder hohen Wellen über Wasser zu halten.

Nur an ausgewiesenen Stellen ins Wasser gehen!

Immer wieder verunglücken Menschen in Gewässern, die zum Schwimmen ungeeignet sind. In Deutschland starben in den Jahren 2020 und 2021 75 Prozent der Ertrunkenen in Flüssen und Seen. Menschen ertrinken sogar in Flüssen, in denen sie stehen könnten, weil eine starke Strömung sie fortreißen. In Seen können sich Wasserpflanzen, in Baggerseen auch Kabel um die Beine wickeln und tödliche Panik auslösen.

