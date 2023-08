Gefährliches Gas - Auf der Jagd nach den Methanlecks

Forschungsteams messen weltweit immer höhere Konzentrationen von Methan in der Atmosphäre. Das klimagefährliche Gas trägt rund ein Viertel zur Erderwärmung bei.

Wer ist für die Freisetzung dieser großen Methanmengen verantwortlich?

Bild: Albatross

Entweicht das Methan aus den Erdgasnetzen der Städte? Aus Pipelines? Oder bei der Förderung von Öl und Gas? Der Anstieg muss schnellstens gestoppt werden, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen.

Methanquellen gibt es viele - auch natürliche: Das Gas wird bei Waldbränden freigesetzt und entsteht bei Fäulnisprozessen in Feuchtgebieten. Auch Mülldeponien, die Massentierhaltung und das Heizen und Kochen mit Holz produzieren, global betrachtet, große Mengen von Methan. Rund 40 Prozent des derzeitigen Anstiegs der Methankonzentration in der Atmosphäre aber gehen auf das Konto von Erdgas, das kann die Wissenschaft zweifelsfrei belegen.

Bild: Albatross

Der Film ist auf Spurensuche in den USA, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich und begleitet Forschende, die mithilfe von Spezialkameras, Satellitenbildern und aufwendigen Datenanalysen Schritt für Schritt beweisen, wie und wo das Methan austritt. Ursache sind zu einem großen Teil Lecks an schlecht gewarteten Gas- und Ölförderanlagen.

Bild: Albatross

Zwar gäbe es längst technische Möglichkeiten, die Anlagen rund um die Uhr auf Methanlecks zu überprüfen. Doch die Suche nach den Methanaustritten und die Investition in technische Lösungen ist für die Gas- und Ölindustrie offensichtlich zu mühsam und kostspielig.

Selbst dann, wenn sie durch die Lecks bei sogenannten Super-Emissionen extrem große Mengen ihres wertvollen Produktes verliert. Über 80 Millionen Tonnen des gefährlichen Klimagases gelangen jedes Jahr weltweit in die Atmosphäre, weil aus Öl- und Gasförderanlagen eine gigantische Menge an Erdgas entweicht. Sie entspricht etwa dem jährlichen Verbrauch von Erdgas in Deutschland und Frankreich zusammen.

Auch wenn durch den Ukraine-Krieg momentan die Versorgungssicherheit im Fokus der Politik steht: Wollen Deutschland und die EU ihre Klimaziele erreichen und die Erderwärmung eindämmen, müssen sie ihren eigenen Verbrauch massiv reduzieren und die wichtigsten Unternehmen und Förderländer zu einer sauberen Produktion der Förderung von Erdgas verpflichten.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

SO 24.09.2023 – 23:00 UTC

MO 25.09.2023 – 05:00 UTC

DI 26.09.2023 – 13:30 UTC

MI 27.09.2023 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8