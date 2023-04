DW Nachrichten

Gefährliche Seeminen im Schwarzen Meer

Der Krieg in der Ukraine spielt sich auch im Schwarzen Meer ab, und so muss Rumänien als direkter Nachbar der ukrainischen Schwarzmeerküste manche Kriegsfolgen ausbaden: Seeminen machen das Wasser zu einer tödlichen Falle. Verantwortung dafür will keine Kriegspartei übernehmen. Derweil versucht Rumänien, die Minen zu bergen und zu entschärfen.