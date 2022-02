Fokus Europa

Gefährliche Flucht über die Alpen

Tausende Flüchtlinge und Migranten überqueren die Alpen von Italien in Richtung Frankreich. Sie riskieren ihr Leben und müssen sich vor der Grenzpolizei verstecken. In Montgenevre versorgen Freiwillige die Ankommenden in der "Berghütte Solidarität".