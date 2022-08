Gefährdete Donald Trump die nationale Sicherheit der USA?

Gegen den ehemaligen Präsidenten der USA Donald Trump ermittelt nun nicht nur die US-Bundespolizeibehörde FBI, auch die US-Geheimdienste haben den 76-Jährigen ins Visier genommen. Dabei geht es nach wie vor um die Dokumente, die das FBI bei einer spektakulären Razzia in Trumps Winterresidenz Mar-a-Lago in Florida beschlagnahmt hat. Dort hatte Trump laut FBI illegal geheime Dokumente aus seiner Regierungszeit (2017 bis 2021) aufbewahrt.

Wie das Magazin "Politico" unter Berufung auf ein Schreiben von Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines an hochrangige Mitarbeiter berichtet, soll jetzt geklärt werden, ob aus der Aufbewahrung in Trumps Villa Risiken für die nationale Sicherheit entstanden sind. Haines gehört als Geheimdienstkoordinatorin der Regierung von Trumps Nachfolger Joe Biden an.

Gefährdete Trumps Verhalten Geheimdienst-Informanten?

Die Geheimdienste sollen dem Bericht zufolge auch prüfen, ob Unbefugte Zugang zu den Dokumenten hatten, und ob möglicherweise auch Geheimdienstquellen identifiziert oder Informanten enttarnt werden konnten. Derlei Informationen gehören zu den am strengsten gehüteten Geheimnissen der USA.

US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines (Archivbild)

Am Freitag hatte das US-Justizministerium teilweise öffentlich gemacht, auf welcher Grundlage die Wohnräume des Ex-Präsidenten am 8. August durchsucht wurden. Dadurch wurde bekannt, dass Trump zuvor schon zahlreiche vertrauliche, geheime und streng geheime Dokumente ans Nationalarchiv zurückgegeben hatte. Da Trump die Unterlagen bis dahin in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, könnte er gegen Gesetze verstoßen haben.

FBI: Viele "Top-Secret-Dokumente" bei Trump gefunden

Bei der Razzia, die unter Trump-Anhängern für viel Unmut gesorgt hatte, hatten die Fahnder weitere Dokumente gefunden, die Trump illegal zu Hause verwahrte - darunter solche, die unter der Geheimhaltungsstufe "Top Secret/SCI" eingeordnet waren.

Quittung für beschlagnahmtes Eigentum bei der Durchsuchung in Trumps Villa in Florida

Solche streng geheimen Dokumente dürfen nur in besonderen Regierungseinrichtungen eingesehen werden. Vier Dokumenten-Sätze waren als "Top Secret" ("streng geheim") eingestuft, drei weitere als "geheim", die verbliebenen drei als "vertraulich".

Der Ex-Präsident stilisiert sich als "ewiges Opfer"

Die Ermittlungen gegen Trump sind politisch heikel, da der Ex-Präsident seit Wochen Spekulationen befeuert, wonach er bald eine Bewerbung für die nächste Präsidentschaftswahl im November 2024 bekanntgeben könnte.

Anhänger von Donald Trump hatten sich während der Razzia zur Unterstützung ihres Idols vor dessen Villa eingefunden

Trump kritisiert das Vorgehen der Behörden als politisch motiviert und wehrt sich mit einer Klage. Er bezeichnet das Vorgehen gegen ihn als "erneute Hexenjagd" und wertet es als Versuch, ihn daran zu hindern, erneut als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Auch in der Vergangenheit hat Trump mehrfach versucht, sich als vermeintliches Opfer darzustellen, das angeblich vom "Establishment" und der politischen Konkurrenz schikaniert wird, um daraus bei seinen potentiellen Wählern politischen Nutzen zu ziehen.

cw/ww (dpa, rtre)