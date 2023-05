Gedenken statt Siegesfeier: Wie der 8. und 9. Mai in der Ukraine begangen wird

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat initiiert, dass künftig nicht am 9. Mai, wie einst in der Sowjetunion, sondern am 8. Mai an den Sieg über den Nationalsozialismus erinnert wird. Die meisten Ukrainer unterstützen dies.