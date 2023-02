Gebaut für Oligarchen und Millionäre - Das Geschäft mit den Luxus-Yachten

Super-Yachten, die mit Oligarchen in Verbindung stehen, sind plötzlich von der Bildfläche verschwunden und haben ihre automatisierten Identifizierungssysteme abgeschaltet. Yachten - mit einem Wert von bis zu 600 Millionen Euro - waren schon immer das ultimative Statussymbol, das gleichermaßen begehrt und verachtet wurde. Auf der jährlichen Ausstellung der Super-Yachten in Monaco nimmt uns die Innenarchitektin Sabrina Monteleone-Oeino mit auf eine Tour durch ihre neueste Kreation. Doch in einer Welt, die von der Klima-Krise bedroht ist, verbrauchen sie fast 500 Liter Diesel pro Stunde. Durch neue Technologien und Einsatzmöglichkeiten versucht die Yachtbranche jedoch, ihren schlechten Ruf wiederherzustellen. Francis Lapp hat eine Yacht mit Solarantrieb erfunden. Andere Hersteller arbeiten an wasserstoffbetriebenen Motoren. In diesem Film wird die sich verändernde Welt des Luxusyachtsports erforscht.