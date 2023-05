Euromaxx

Gazpacho - Eine Spezialität aus Andalusien

Beim Wort "Suppe" denken viele wahrscheinlich an ein heißes Gericht. Aber in Südspanien isst man im Sommer gerne eine kalte Suppe namens "Gazpacho". Wir lassen uns in Málaga zeigen, wie die Spezialität zubereitet wird.