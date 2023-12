Gazastreifen: Hilfe aus der Luft für Chan Junis

Jordaniens Luftwaffe hat in der Nacht medizinische Hilfsgüter über der umkämpften Stadt Chan Junis abgeworfen. Wie die Streitkräfte in dem arabischen Land mitteilten, handelte es sich bereits um den vierten Abwurf. Es war jedoch der erste, der an das vor rund zwei Wochen eingerichtete jordanische Feldkrankenhaus in der Stadt im südlichen Gazastreifen ging. Die ersten drei Lieferungen waren an eine Einrichtung im Norden gegangen.

Israels Militär setzt seinen Kampf gegen die Terrororganisation Hamas in Chan Junis fort. Die größte Stadt im südlichen Teil des Palästinensergebiets wurde nach israelischen Angaben eingekesselt. Dutzende Stellungen der Terroristen seien angegriffen worden, teilte die Armee mit.

Auch im Norden des Küstengebiets gebe es weiter Kämpfe. In Dschabalia hätten Soldaten ein Militärgelände der Hamas angegriffen und dabei ebenfalls mehrere Terroristen getötet. Auf dem Areal fand das Militär nach eigenen Angaben Tunnel und Waffen. Auch die israelische Marine habe wieder Hamas-Stellungen im Gazastreifen beschossen.

Geteiltes Echo auf Guterres-Appell

Angesichts von Leid und Vertreibung palästinensischer Zivilisten wächst international die Kritik am Vorgehen der israelischen Armee. UN-Generalsekretär António Guterres forderte in einem seltenen Schritt den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dringend auf, sich für die Abwendung einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen einzusetzen.

In einem Brief an das höchste UN-Gremium berief sich Guterres dazu am Mittwoch auf Artikel 99 der UN Charta. Dieser erlaubt dem Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf "jede Angelegenheit hinzuweisen, die seiner Meinung nach die Gewährleistung von internationalem Frieden und Sicherheit gefährden kann" und ist den UN zufolge seit Jahrzehnten nicht angewandt worden. "Ich wiederhole meinen Aufruf, dass ein humanitärer Waffenstillstand ausgerufen werden muss. Das ist dringend. Der zivilen Bevölkerung muss größeres Leid erspart bleiben", heißt es in dem Brief.

Guterres handelte sich damit allerdings scharfe Kritik aus Israel ein: "Sein Antrag, Artikel 99 zu aktivieren, und die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza stellen eine Unterstützung der Terrororganisation Hamas dar", erklärte Außenminister Eli Cohen.

Israel wirft der Hamas seit längerem vor, Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser als Verstecke zu nutzen. Zivilisten würden als "menschliche Schutzschilde" missbraucht; hierdurch werde das Leid auch der palästinensischen Zivilbevölkerung absichtlich vergrößert.

VAE wenden sich an Sicherheitsrat

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reagierten auf Guterres' Schreiben. Sie legten im UN-Sicherheitsrat einen neuen Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einem Waffenstillstand vor. Die ständige Vertretung des Golfstaats bei den Vereinten Nationen erklärte, die Situation im Gazastreifen sei "katastrophal" und beinahe unumkehrbar. Ähnliche Vorstöße waren bislang am Widerstand der USA gescheitert.

Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker seit der israelischen Staatsgründung, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Nach israelischen Angaben wurden dabei mehr als 1200 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten, und rund 240 als Geiseln verschleppt. Bei darauf folgenden israelischen Angriffen auf den Gazastreifen kamen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden inzwischen mehr als 16.000 Menschen im Gazastreifen ums Leben. Diese Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Hamas wird außer von Israel auch von der Europäischen Union, den USA und weiteren Staaten als Terrororganisation eingestuft.

AR/jj/kle (dpa, epd, afp, rtr)