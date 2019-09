Gastkommentar: Noch Grund zur Hoffnung für die Erde

Waldbrände, Springfluten und extreme Wirbelstürme vernichten menschliches Leben und menschliche Existenzen. Die Entwicklungen der letzten Jahre beunruhigen die Öffentlichkeit; Wegsehen ist nicht mehr entschuldbar, und doch sieht es so aus, als handele die Politik nur langsam.

Die Wissenschaft verweist auf eine enge Verbindung zwischen der Erwärmung des Planeten und den Veränderungen des Wetters. Diese Trends sind dort besonders erkennbar, wo sich die Nutzung der Böden durch den Menschen stark verändert hat. In den nächsten beiden Jahren hat die internationale Gemeinschaft reichlich Gelegenheit, entschlossen die Widerstandskraft von Ökosystemen zu stärken und so in die Richtung zu gehen, die die Öffentlichkeit will.

Mächtiges Gremium

Die erste dieser Gelegenheiten ist die 14. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der UN zur Bekämpfung der Wüstenbildung (COP14), die in dieser und der nächsten Woche in Neu Delhi stattfindet.

Diese Konferenz ist das mächtigste Entscheidungsgremium für Probleme der Versteppung, Bodendegradation und Dürre. Es hat zwei sich ergänzende Mandate: Es leitet Entscheidungen zur Vermeidung und Bekämpfung der Bodenverschlechterung ein, einem Schlüsselfaktor für unsere Anfälligkeit für Katastrophen. Und es unterstützt Aktionen zur Wiedergewinnung von verschlechtertem Land und zur Abmilderung der Auswirkungen von Dürre.

Ibrahim Thiaw, Leiter des UNCCD

Ob der politische Wille zur Handlung besteht, wird sich jetzt herausstellen, weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung des ersten maßgebenden Klimawandelberichtes, herausgegeben vom Intergovernmental Panel on Climate Change. Dieser und vier andere aktuelle wissenschaftliche Studien sind kristallklar: Wir haben die Böden dieser Erde stark verändert und testen jetzt die Grenzen ihrer Widerstandskraft.

Klimawandel und Bodenqualität

Ungefähr 75 Prozent der Böden wurden - oft nicht nachhaltig - ihres natürlichen Zustands beraubt. In nur 50 Jahren haben wir 23 Prozent der einst produktiven Nutzfläche so gut wie unbrauchbar gemacht. Unser unersättlicher Hunger nach Ressourcen, Lebensmittel, Wasser und Energie inbegriffen, ist für bis zu 37 Prozent, etwa ein Drittel, der Treibhausgase verantwortlich, die die Erde erwärmen.

Das Ergebnis: 1,3 Milliarden Menschen leben nun auf und von schlechten Böden. Fast eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Aber die Auswirkungen gehen noch weiter: Über 3,2 Milliarden Menschen - fast die Hälfte der Weltbevölkerung - ist von der weltweiten Verschlechterung der Bodenqualität betroffen.

Zu erwarten, dass eine zweiwöchige Konferenz ein Wundermittel findet, um das Steuer herumzureißen, erscheint unrealistisch. Und doch bin ich hoffnungsvoll.

Gründe für Optimismus

Ich habe diese Hoffnung, weil Regierungen in den letzten vier Jahren wichtige Entscheidungen zu Dürre und Bodendegradation rasch umgesetzt haben. Vor fünf Jahren hatten nur drei Staaten weltweit nationale Pläne zur wirksamen Dürrebekämpfung. Heute haben 70 Staaten vergleichbare Pläne.

Die menschengemachte Wüste Wüsten entstehen Es gab eine Zeit, da lebten in der Sahara noch Flusspferde und Elefanten. Heute ist die Sahara eine karge Landschaft. Nur ein kleiner See erinnert an früher. Er wird von Grundwasser gespeist, das vor Jahrtausenden als Regen auf die Erde fiel. Doch das Klima änderte sich und ließ eine riesige Sandlandschaft entstehen. Auch heute bilden sich Wüsten. Schuld daran ist aber der Mensch.

Die menschengemachte Wüste Mensch zerstört Natur Die menschengemachte Wüstenbildung wird "Desertifikation" genannt. Wenn der Mensch in Gebieten mit trockenem Klima die natürlichen Ressourcen zerstört, verschwinden Pflanzen und der Boden wird unfruchtbar. Mittlerweile sind solche Desertifikationserscheinungen in 70 Prozent der Trockengebiete der Erde zu finden, wie zum Beispiel hier in Indien.

Die menschengemachte Wüste Weltweite Bedrohung Jedes Jahr kommen 70.000 Quadratkilometer Wüste dazu. Das entspricht der Fläche von Irland. Laut der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) leben in Afrika 40 Prozent der Bevölkerung in Gebieten, die von Desertifikation bedroht sind, in Asien 39 Prozent, in Südamerika 30 Prozent. Aber auch Gebiete wie hier in den USA oder in Spanien sind in Gefahr.

Die menschengemachte Wüste Dürre durch Überweidung Ein Grund für wachsende Wüsten ist die Bevölkerungsexplosion in manchen Ländern. In China zum Beispiel muss der ohnehin trockene Boden immer mehr Menschen ernähren. Bauern halten zu viele Tiere auf ihren Weiden, die auch die letzten Pflanzen wegfressen. Der Boden wird locker und schließlich von Wind und Regen abgetragen. In China kommen dadurch jedes Jahr etwa 2500 Quadratkilometer Wüste hinzu.

Die menschengemachte Wüste Ein See ohne Wasser Der Aralsee auf der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan ist ein Symbol für verfehlte Agrarpolitik, die zu Desertifikation führte. Früher war der Aralsee der viertgrößte See der Welt; heute ist davon nur noch wenig übrig. Seit den Sowjetzeiten zapften die beiden angrenzenden Länder den See an, um Baumwollfelder zu bewässern. Die Schiffe der Fischer sitzen seitdem auf dem Trockenen.

Die menschengemachte Wüste Wenn Wälder für Touristen weichen Nicht nur Entwicklungsländer leiden unter vertrockneten Böden. In Spanien schreitet die Wüstenbildung immer schneller voran. Der Auslöser sind Touristen aus aller Welt. Durch den Bau von Hotels werden oft ganze Wälder abgeholzt. Dabei verliert der Boden Halt und wird abgetragen - ganz zu schweigen von den Flächen, die zubetoniert werden. Auch die Region Guadalajara bei Madrid ist betroffen.

Die menschengemachte Wüste Fluchtursache Wüste Neben der Zerstörung des Ökosystems führt die Wüstenbildung noch viel weiter. Menschen verarmen, sind unterernährt und müssen ihre Heimat verlassen. In Afrika habe die Desertifikation Auswirkungen auf 485 Millionen Menschen, erklärt die GIZ. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass bis 2020 mehr als 60 Millionen Menschen die Wüstengebiete Afrikas verlassen haben werden.

Die menschengemachte Wüste Kampf gegen die Wüste Einige Länder haben der Desertifikation den Kampf angesagt. Seit Jahrzehnten versucht China durch erneute Aufforstung gegenzusteuern. Das Projekt "Grüne Mauer" hat ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2050 eine Fläche von der Größe Deutschlands neu zu bepflanzen. Und auch die Vereinten Nationen machen auf das Problem aufmerksam mit dem Welttag zur Bekämpfung der Wüstenbildung am 17. Juni. Autorin/Autor: Patrick Große



Ich bin auch hoffnungsvoll, weil die dafür Verantwortlichen die Bereitschaft erkennen lassen, die auf uns zukommenden Probleme umfassend und wissenschaftlich zu prüfen, damit die nötigen Maßnahmen sofort ergriffen werden können.

Schließlich habe ich noch Hoffnung, weil die Tagesordnung der Konferenz eine Bereitschaft der teilnehmenden Regierungen erkennen lässt, auch für festgefahrene Fragen eine Lösung zu finden. Einige dieser Fragen sind lange unbeachtet geblieben.

Öffentliche Unruhe jeder Art, wie beispielsweise die Freitagsproteste junger Menschen auf der ganzen Welt macht klar, dass die Geduld mit der Untätigkeit Grenzen hat. Jeder Tag - ob mit Handlung oder Untätigkeit - zählt für unser Überleben.

Die Hälfte der Minister, die für eine optimale Bodennutzung sorgen können, wird in Neu Delhi dabei sein. Das ist eine gewaltige Macht für einen Wandel, der die Anforderungen an die sinnvolle Nutzung unserer Böden anheben und den Ton für die entsprechenden Aktionen gegen Klimawandel und für Biodiversität setzen kann, die am Horizont erkennbar sind.

Der Mauretanier Ibrahim Thiaw ist Exekutivsekretär der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der UN zur Bekämpfung der Wüstenbildung UNCCD. Er ist studierter Forstwirt und seit 2007 für die Vereinten Nationen tätig.