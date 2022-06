Gastkommentar: Ein gesunder Planet für alle beginnt mit dem Ende von Kohle, Öl und Gas

Rekord-Temperaturen in Indien

Hitze - eine ernste Gefahr für die Gesundheit

Mediziner nehmen bereits ein erhöhtes Aufkommen an hitzebedingten Krankheiten war und sehen in den hohen Temperaturen eine größere Gefahr, als von einer erwarteten vierten COVID-19-Welle ausgeht. In der Not zeigen sich einige Menschen solidarisch. Dieser Bewohner von Kalkutta hat einen Kühlschrank auf die Straße gestellt und verteilt kühles Wasser an Passanten.