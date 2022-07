Gasknappheit: Angst vor „Zitterpartie“ in Schulen

Schon während der Corona-Zeit mussten viele Kinder frieren – war doch die offizielle Ansage seitens der Gesundheitsexperten, dass ausreichend gelüftet werden muss. So blieben die Fenster der Klassenzimmer auch bei Minustemperaturen im Winter offen, viele Schülerinnen und Schüler saßen mit dicken Winterjacken und Decken im Unterricht.

Wieder Kältewinter im Klassenzimmer?

Jetzt droht erneut ein ähnliches Szenario. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Gaszufuhr nach Europa gedrosselt, sodass es in der kalten Jahreszeit wohl zu Engpässen kommen wird – auch beim Heizen. Die Kinder zu Hause zu lassen, weil es in der Schule zu kalt sein könnte, ist für Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger keine Alternative. Aus ihrer Sicht müssen Schulen primär mit Gas versorgt werden. „Ich habe mich schon in der Pandemie dafür starkgemacht, Bildungseinrichtungen zur kritischen Infrastruktur zu

zählen“, so die Politikerin. „Auch jetzt sollte ein besonderes Augenmerk auf sie gelegt werden, damit es möglichst nicht zu Unterrichtseinschränkungen oder gar Unterrichtsausfall kommt.“

Viele hoffen, dass neben der Gasknappheit nicht noch eine Corona-Welle kommt

Der Deutsche Lehrerverband sieht das genauso. „Schulen sind nicht nur systemrelevant“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger, „es geht auch um die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen.“

Derzeit warnen Mediziner vor einen neuen Corona-Welle im Herbst und Winter. Dann müsse man mangels vorhandener Raumluftfilteranlagen eh wieder auf regelmäßiges Stoßlüften setzen, so Meidinger. „Wenn dann gleichzeitig die Heizungen heruntergefahren werden, wird Schule im nächsten Winter zur großen Zitterpartie werden!“

Notfallplan soll Schulen primär versorgen

Der Lehrerverband spricht sich vehement dafür aus, dass Schulen gemäß dem Gasnotfallplan zu den besonders geschützten Kunden zählen sollen. Der Notfallplan wurde vor kurzem von der Bundesregierung ausgerufen und hat drei Stufen: die Frühwarn-, die Alarm- und die Notfallstufe. Im schlimmsten Fall, der Notfallstufe, könnte der Bund Gas rationieren und verteilen. Derzeit gilt in Deutschland die zweite Stufe.

So macht lernen keinen Spaß

Bei Kürzungen sollen unter anderem Privathaushalte, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kitas oder Schulen primär mit Gas versorgt werden. Doch aus der Wirtschaft werden schon kritische Stimmen laut: Viele Industriebranchen hängen am Gas, würde es gekappt, so würden viele Arbeitsplätze wegfallen. Insofern stimmt die Regierung mittlerweile alle darauf ein, dass Gas knapp werden könnte, und ruft die Bevölkerung jetzt schon zum Energiesparen auf.

Sanierungsstau verhindert Energiesparen

Laut Maike Finnern, der Chefin der Bildungsgewerkschaft GEW, versuchen viele Schulen schon lange, nachhaltig und verantwortungsvoll mit Energie umzugehen. Allerdings stehe dem der Sanierungsstau von 45,6 Milliarden Euro entgegen. Viele Gebäude sind marode, Heizungen veraltet und alles andere als energieeffizient. „Jetzt aber die Schülerinnen und Schüler dafür bluten zu lassen“ betonte Meidinger, „halten wir für falsch, ja verantwortungslos.“



