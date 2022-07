Gas-Krise: Kälter Duschen wird nicht reichen

Manchmal kann es mit Gesetzen und Verordnungen ganz schnell gehen: Während ein großer deutscher Anbieter von Heizungsanlagen noch damit wirbt, dass beim Austausch einer Öl- gegen eine neue Gasheizung bis zu 45 Prozent der Kosten vom Staat übernommen werden, hat die Bundesregierung diese Förderung praktisch über Nacht gestrichen.

Geld gibt es in Zukunft nur noch für Heizsysteme, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Dazu gehören Wärmepumpen oder Heizkessel für Holzpellets. "Die allermeisten Menschen leben in älteren Häusern. Jetzt zu sanieren, Fenster auszutauschen, die Gasheizung rauszuwerfen - das hilft, um Kosten zu sparen und geht mit Klimaschutz Hand in Hand", so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Heizlüfter werden knapp

Jetzt noch die Gasheizung rauswerfen? In gut drei Monaten fängt die Heizperiode an und mehr als jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Erdgas beheizt. Anruf bei einem Heizungsinstallateur. Die Auftragsbücher sind voll, einen Termin für eine Inaugenscheinnahme der alten Heizung kann er frühestens im Oktober anbieten. Dazu kommt Materialmangel. Wärmepumpen sind kaum noch zu bekommen. Bis die Anlage eingebaut wäre, könnten viele Monate vergehen.

Die Regale mit mobilen Heizgeräten sind schneller leer, als die Mitarbeiter sie auffüllen können

In Bau- und Elektromärkten sind Brennholz, mobile Heizlüfter, Radiatoren und Heizstrahler, die mit Strom betrieben werden, teilweise schon ausverkauft. Techniker warnen, dass die Stromversorgung für eine hohe Zusatzbelastung durch solche Geräte nicht ausgelegt sei und es an kalten Tagen zu lokalen Netzüberlastungen kommen könnte.

Hohe Rechnungen - aber erst demnächst

Während es in Deutschland noch sommerlich warm ist und die meisten Heizungen abgedreht, dämmert es immer mehr Mietern und Hauseigentümern, dass es ab Herbst sehr ungemütlich werden könnte. Die sogenannten Grundversorger, das sind die Energieunternehmen, die am Ort die meisten Kunden haben, wollen die monatlichen Abschlagszahlungen für Gas ab August oder September erhöhen.

Selbst diejenigen Kunden, die lang laufende Verträge haben, die ihnen niedrige Kilowattstunden garantieren, müssen vom 1. Oktober an die stark gestiegenen Einkaufspreise der Versorger anteilig mittragen. Bis zu fünf Cent pro Kilowattstunde sollen solidarisch auf alle Verbraucher umgelegt werden.

Eine Wärme-Polizei soll es nicht geben

Der Preisanreiz komme viel zu spät, sagen Ökonomen und kritisieren damit auch die bisherige Haltung des Bundeswirtschaftsministers. Seit Monaten fordert der Minister die Bürger auf, Gas einzusparen, belässt es aber weitegehend bei Appellen. Zwar soll eine Verordnung kommen, die beispielsweise untersagt, private Pools im Winter mit Gas zu heizen. "Aber ich denke jetzt nicht, dass die Polizei alle Pool-Besitzer aufsucht und guckt, ob die Pools warm sind, so ist es nicht." Das sei auch kein Land, in dem er leben wolle, so Habeck.

Eine "Wärme-Polizei" werde es genauso wenig geben wie gesetzlich verordnetes Frieren. In der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass Menschen sich auch freiwillig an Vorgaben gehalten hätten. Experten bezweifeln allerdings, dass man die derzeitige Energiekrise mit der Corona-Pandemie vergleichen kann. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in dem 41 führende Ökonominnen und Ökonomen sitzen, hat bereits im Juni einen Brief an Minister Habeck geschrieben, in dem es heißt, dass Appelle fast nie etwas bewirken würden.

Die Preise wirken lassen

Die Verbraucher würden nur dann wirklich Gas sparen, wenn sie die Krise im Portemonnaie spüren würden. "Ein hoher Gaspreis ist der effizienteste Anreiz, den Verbrauch einzuschränken", heißt es in dem neunseitigen Brief, der der DW vorliegt. "Wenn das Preissignal außer Kraft gesetzt wird, etwa weil bestimmte Unternehmen oder die privaten Haushalte wissen, dass sie auf jeden Fall zu einem fixen Preis beliefert werden, haben sie keinen Anreiz mehr, beim Gasverbrauch zu sparen."

Bereits Anfang April hatte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ausgerechnet, dass der Erdgasverbrauch mit den entsprechenden Maßnahmen im laufenden Jahr um bis zu 33 Prozent sinken könnte, wenn unter anderem die steigenden Gaspreise unmittelbar an die Verbraucher weitergegeben würden. Tatsächlich hat Deutschland in den ersten sechs Monaten des Jahres bloß 16 Prozent eingespart.

Der Staat soll die Mehrkosten nicht tragen

Den Gaspreis staatlich zu deckeln oder den Bürgern über das einmalig gezahlte Energiegeld in Höhe von 300 Euro hinaus weitere Finanzhilfen zu geben, davon halten Ökonomen wenig. Der Wissenschaftliche Beirat schlägt stattdessen vor, den Gasmarkt so zu regulieren, dass Gaskunden unabhängig von ihren Verträgen lediglich "einen bestimmten Prozentsatz ihres Vorjahresverbrauchs zu moderaten Preisen konsumieren können". Haushalte, die mehr verbrauchen, müssten einen erheblichen Aufschlag zahlen.

Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geht noch einen Schritt weiter und empfiehlt, denjenigen Prämien zu zahlen, die besonders viel Gas sparen. Doch das will Wirtschaftsminister Habeck auf keinen Fall. "Wenn jemand sagt, 'Ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege', dann würde ich sagen: 'Die kriegst du nicht, Alter'", so Habeck in einem TV-Interview.

Zurück ins Home-Office

Stattdessen belässt es der Minister noch bei seinen Empfehlungen, weniger und kälter zu duschen, die Heizungsanlagen warten und optimaler einstellen zu lassen und die Raumtemperatur zu senken. Mit Blick auf die Corona-Pandemie und ab Herbst weiter steigenden Infektionszahlen könnte es auch sinnvoll sein, wieder mehr aus dem Home-Office zu arbeiten.

Wo kein Mitarbeiter sitzt, muss nicht geheizt werden

In Studien wurde errechnet, dass rund fünf Prozent Energie eingespart werden könnte, wenn vermehrt zuhause gearbeitet wird. Von einem "signifikanten Einsparpotenzial" spricht DIW-Ökonomin Kemfert. "Grundsätzlich gesehen kann das Homeoffice zum Energiesparen beitragen, da Bürogebäude nicht geheizt werden müssen und dort auch Strom gespart werden kann", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wie lange reichen die Gasspeicher?

Aber würden die Unternehmen, die dann weniger Heizkosten haben, ihren Angestellten dafür einen finanziellen Ausgleich zahlen? Das ist genauso wenig geklärt wie viele andere Fragen in der aktuellen Energiekrise. Doch muss es überhaupzum schlimmsten Szenario - einer Gasmangellage - kommen? Vier führende deutsche Wirtschaftsinstitute wagen die Prognose, dass es selbst reichen würde, wenn dauerhaft nur 20 Prozent über die wichtigste Gas-Pipeline, Nord Stream 1, geliefert würde.

In vielen öffentlichen Schwimmbädern ist die Wassertemperatur bereits abgesenkt

Allerdings nur, wenn Deutschland proportional zu den Drosselungen auch weniger Erdgas an seine Nachbarn weiterleiten müsste. Das ist rechtlich und politisch unklar. Laut den Berechnungen der Forschungsinstitute würden Gaslücken wahrscheinlich im April und Mai und dann wieder im Dezember 2023 auftreten. Denn eins ist klar: Der Engpass beim Gas wird das Land nicht nur im kommenden Winter begleiten.