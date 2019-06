"Games of Drones": Von unbemannten Flugobjekten zur Videokunst

"Games of Drones": Wie sich Technik und Kunst zu einer Ausstellung formieren

Ignacio Acosta, Litte ja Goabddá (Two-Channel-Video-Installation/2017)

Das indigene Volk der Samen in Nordskandinavien nutzt Drohnen als Protestinstrument gegen die Bedrohung durch ein umstrittenes Bergbauprojekt. In Gállak (Schweden) lagert einer der größten Eisenerzvorräte Europas. Eine Abbauerlaubnis würde das fragile Ökosystem in der Region gefährden. Der Künstler Ignacio Acosta zeigt in seiner Installation, wie die politischen Aktivisten Drohnen einsetzen.