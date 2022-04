Galapagos: Umweltschutz im bedrohten Paradies

Die Galapagosinseln mit ihrem einzigartigen Artenreichtum liegen im Pazifik, 1000 Kilometer vor der Küste Ecuadors. Doch trotz Schutzzonen: Das Ökosystem steht unter Druck, denn Müll kennt keine Grenzen.



Desertifikation: Können wir den Planeten vor der Verwüstung retten?

Die Versandung von Böden bedroht die Lebensgrundlage von weltweit rund einer Milliarde Menschen. Die Ausbreitung der Wüsten wird aufgeheizt durch den Klimawandel und betrifft alle Kontinente. Wie kann man Sandlandschaften wiederbeleben und begrünen?



Ghana: Crowdinvesting für grüne Ideen

Papier aus nachwachsendem Bambus oder Solaranlagen zum Leasen - an nachhaltigen Geschäftsideen mangelt es nicht in Ghana. Doch oft fehlt es an Kapital, um sie umzusetzen. Mit Crowdinvesting kann das klappen.

Mosambik: Global Teen

Unser Global Teen kommt aus Mosambik, heißt Siara Anacilia, ist 15 Jahre alt und liebt Musik. Sie möchte Ingenieurin werden, damit sie später einmal genug Geld verdient, auch um ihren Eltern unter die Arme zu greifen.

