Günter Grass: Stationen seines Lebens

Jugend im deutschen Osten

"Das vergessene Gesicht der Geschichte" zu zeichnen, war Grass zeitlebens ein Anliegen. Geboren wurde er am 16. Oktober 1927 in Danzig. Dort wuchs er im Vorort Langfuhr (heute Gdansk-Wrzeszcz in Polen) in einfachen Verhältnissen auf. In seiner Jugend war er Messdiener und Mitglied der Hitler-Jugend. In deren Zeitschrift HJ veröffentlichte er erste Geschichten.