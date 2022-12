Fußballwelt verneigt sich vor Pelé

DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer reagierte mit großer Bestürzung auf den Tod seines ehemaligen Teamkollegen. Beckenbauer sagte: "Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: für den Fußball, für seine Familie, für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist."

Weiter führte die deutsche Fußballlegende aus: "Ich ging 1977 in die USA, da ich unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel."

"Pelé hat alles verändert"

Der Deutsche Fußball-Bund teilte mit: "Fußballdeutschland trauert. Du fehlst schon jetzt. Ruhe in Frieden, Pelé!" Lionel Messi (Argentinien) erklärte ebenfalls: "Ruhe in Frieden, Pelé." Neymar (Brasilien) betonte: "Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit."

Ähnlich wie Neymar betonte auch der norwegische Manchester-City-Stürmer Erling Haaland, dass mit Pelé der Fußball viele neue Impulse erhalten habe: "Alles, was ihr je einen Spieler tun seht, hat Pelé als Erster gemacht", schrieb Haaland.

Kylian Mbappé (Frankreich) würdigte Pelé mit den Worten: "Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Erbe wird niemals vergessen. Ruhe in Frieden, König."

"Inspiration für Millionen"

Cristiano Ronaldo (Portugal) erklärte: "Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Dem ewigen König Pelé nur ein 'Ade' zu sagen, wird nie ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, den die gesamte Fußballwelt derzeit empfindet. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz gestern, heute und für immer."

Cristiano Ronaldo: "Pelé lebt in uns fort"

Weiter führte Ronaldo aus: "Die Herzlichkeit, die Du mir immer entgegengebracht hast, wurde in jedem Moment erwidert, den wir geteilt haben, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird ewig in jedem einzelnen von uns fortleben, die wir den Fußball lieben. Ruhe in Frieden König Pelé."

Eine Nummer 10 wie keine andere

Auch Luiz Inacio Lula da Silva, der gewählte Präsident Brasiliens meldete sich nach dem Tod von Pelé zu Wort.

Er erklärte: "Pelé hat uns heute verlassen. Er ging, um mit Coutinho, seinem großartigen Partner bei Santos, Doppelpass im Himmel zu spielen.

Er hat jetzt die Gesellschaft so vieler ewiger Stars: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Socrates, Maradona... Er hinterließ eine Gewissheit: Es hatte noch nie eine Nummer 10 wie ihn gegeben. Danke Pelé. Nur wenige Brasilianer haben den Namen unseres Landes so weit in die Welt gebracht wie er."

haz/ack (dpa, rtr, sid, afp)