Fußballfans in Amsterdam wegen Antisemitismus festgenommen

Die niederländische Polizei hat am Samstag 154 Fußballfans festgenommen, nachdem diese auf ihrem Weg zu einem Spiel in Amsterdam antisemitische Lieder gesungen hatten. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr in einer U-Bahn-Station nahe der Johan-Cruyff-Arena, in der Ajax Amsterdam seine Heimspiele austrägt.

Fans singen bei Fahrt ins Gefängnis weiter

Die Fans seien während der Metro-Fahrt "mehrmals" aufgefordert worden, mit den Gesängen aufzuhören, bevor sie wegen des Vorwurfs öffentlicher Beleidigung festgenommen wurden, erklärte die Polizei. Den Verein der festgenommenen Fans nannten die Behörden nicht. Der drittplatzierte Ajax spielte am Samstagabend gegen den viertplatzierten der Eredivisie, den AZ Alkmaar.

Der örtliche Nachrichtensender AT5 berichtete, bei den Festgenommenen habe es sich um AZ-Fans gehandelt. Diesen wird neben Antisemitismus auch die Beleidigung von anderen Gruppen vorgeworfen. Neben einigen Wagen der Metro sollen die Fans auf dem Weg in das Gefängnis auch einen der Transportbusse beschädigt haben. Zudem hätten sie während dieser Fahrt auch ihre Gesänge fortgesetzt, hieß es weiter.

Ajax Amsterdam - "Die Juden"

Ajax' Gegner bezeichnen den Verein mit Bezug auf Amsterdams große jüdische Bevölkerung vor dem Zweiten Weltkrieg häufig als "Die Juden". Der Verein hatte in den 1960er und 1970er Jahren zahlreiche jüdische Vorsitzende und Spieler, darunter der ehemalige niederländische Nationalmannschaftskapitän Bennie Muller und Stürmer Sjaak Swart. Die Bezeichnung "Die Juden" ist in der Vergangenheit häufig in antisemitischer Weise benutzt worden. Die niederländischen Behörden haben nach mehreren Vorfällen von Hooliganismus ein hartes Durchgreifen gegen die betreffenden Fußballfans angedroht.

sti/fab (afp, sid)