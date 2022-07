Rund 25.000 Vereine mit 6 bis 7 Millionen Spielern sprechen eine klare Sprache: Fußball ist der beliebteste Sport in Deutschland. Die Deutschen betreiben ihn nicht nur aktiv auf dem Rasen, sondern lieben es auch, Bundesligaspiele oder internationale Begegnungen im Fernsehen oder noch besser im Stadion zu verfolgen. Folge 3 der Serie Deutschlandlabor nimmt das Verhältnis der Deutschen zum Fußball unter die Lupe.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie zu Beginn der Unterrichtsstunde den Abschnitt der Video-Folge Fußball von 0:54 min bis 1:22 min. Dort äußern sich Jugendliche zu der Frage: Wie wichtig ist euch Fußball? Lassen Sie die Lernenden die Antworten aus dem Video zusammentragen.

Teilen Sie die Lerngruppe anschließend in zwei gleich große Gruppen. Die Lernenden aus Gruppe A spielen Reporter und suchen sich jeweils einen Partner aus Gruppe B, den sie zum Thema „Was bedeutet Fußball für dich?“ befragen. Nach fünf Minuten werden die Rollen getauscht. Tragen Sie die Ergebnisse anschließend im Plenum zusammen.

Zeigen Sie jetzt das gesamte Video. Verteilen Sie danach das Arbeitsblatt, das zur Lektion angeboten wird, und lassen Sie die Lernenden die Übungen in Einzelarbeit bearbeiten.

Lassen Sie die Lernenden anschließend mit Hilfe eines (digitalen) Wörterbuchs bzw. einer Internetrecherche zusätzliches Vokabular und Redewendungen zum Thema Fußball sammeln. Listen Sie diese an der Tafel/dem Whiteboard wie folgt auf:

Vokabeln:

der/die Mittelstürmer/in, die Mittelstürmer/innen

das Foul, die Fouls

der/die Spieler/in, die Spieler/innen

...

Redewendungen:

den Ball abgeben

ein Foul begehen

den Ball passen (zu)

...

Skizzieren Sie an der Tafel/dem Whiteboard ein Fußballfeld. Lassen Sie die Lernenden mit Strichmännchen ein Fußballspiel entwerfen, in dem ein Spielzug bis zum Torschuss skizziert wird. Die Lernenden nehmen anschließend die Rolle als Fernseh- oder Rundfunkreporter ein und kommentieren den Spielzug.



Benötigte Materialien:

Lektion „Fußball“ (Video und Übungen)

Arbeitsblatt „Fußball“

Internet

Tafel/Whiteboard o. Ä.



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Das Deutschlandlabor sucht Antworten auf viele Fragen zu deutschen Klischees: Essen die Deutschen jeden Tag Wurst, und funktioniert in Deutschland wirklich alles perfekt? Die Moderatoren Nina und David reisen durchs ganze Land, treffen Menschen auf der Straße und Experten, die manchmal für überraschende Erkenntnisse sorgen.

Die Serie zeigt in 20 Episoden verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland. Zu jeder Video-Folge gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreiche Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü im orangefarbenen Balken auf "Extras" klicken.