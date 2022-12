DW Nachrichten

Fußball-WM in Katar auf der Zielgeraden

Nach fast vier Wochen neigt sich die erste Weltmeisterschaft in einem arabischen Land dem Ende zu. Im Finale trifft Frankreich auf Argentinien. Der Sport steht in diesen letzten Tagen im Vordergrund, doch schon jetzt ist klar: so viel Kritik wie an dieser Fußball-WM hat es für die FIFA noch nie gegeben.