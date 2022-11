Fußball-WM: Arbeitsmigranten in Katar

Sujan Begun aus Bangladesch ging nach Katar, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Zurück kam er in einem Sarg, die Umstände seines Todes wurden nie geklärt. Auch Malcolm Bidali aus Kenia arbeitete in Katar - und landete im Gefängnis. Heute ist er zurück in seiner Heimat und will anderen Arbeitsmigranten helfen. Doch trotz der großen Aufmerksamkeit rund um die WM scheint es schwer, in Katar für Veränderung zu sorgen. Eine Reportage von Florian Nusch, mit Illustrationen von Aleksandra Kononova.