Fußballtrainer Stefan Kuntz - dann eben in der Türkei?

Als Joachim Löw seine letzten Spiele als Bundestrainer bei der Europameisterschaft absolvierte, war Stefan Kuntz überaus präsent. Der U21-Europameister-Coach gab den TV-Experten und sparte dabei gelegentlich auch nicht mit kritischen Einlassungen, was die Leistung der deutschen Nationalmannschaft anging. Da ist jemand bereit für höhere Aufgaben, dachte man sich so beim Zuhören.

Die Wahl des Deutschen Fußball-Bundes zur Löw-Nachfolge fiel bekanntlich auf den bisherigen Bayern-Trainer Hansi Flick. Für Kuntz war das möglicherweise das Signal, dass seine nächste berufliche Station nicht innerhalb des Deutschen Fußball-Bundes liegen sollte. Nun scheint es soweit zu sein.

Kuntz dürfte, bestätigen sich die Berichte, neuer türkischer Fußball-Nationaltrainer werden. Der 58-Jährige ist für Gespräche mit dem neuen Nationalmannschaftsdirektor und Ex-Bundesliga-Profi Hamit Altintop bereits in die Türkei gereist. "Verhandlungen kann ich bestätigen, eine Einigung noch nicht", sagte Kuntz dem Sport-Informationsdienst am Dienstagnachmittag.

Das Meisterstück als Trainer

Türkische Medien hatten zuvor bei Twitter sogar die Bordkarte von Kuntz für einen Flug am Montagnachmittag nach Istanbul gepostet. Der Europameister von 1996 war als Aktiver einst Profi von Besiktas Istanbul gewesen (1995/96). Sein Meisterstück als Trainer: der EM-Triumph in diesem Sommer mit der U21. Dreimal in Folge hatte er mit der Nachwuchself das EM-Finale erreicht. Doch als beim DFB die Würfel in Sachen Löw-Nachfolge gefallen waren, bestätigte der Coach Anfang September das "Interesse von Verbänden und Klubs" an seiner Person. "Es ist normal, dass einen das zum Nachdenken bringt", meinte er.

Immer ein offenes Ohr für die Spieler: U21-Trainer Kuntz

Am vergangenen Freitag hatte sich der türkische Verband von Senol Günes nach etlichen Misserfolgen getrennt. Dem 69 Jahre alten Coach wurde die sportliche Talfahrt in den vergangenen Wochen und Monaten zum Verhängnis. Die EM lief schlecht, auch die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar ist in Gefahr.

Meister mit Kaiserslautern, Europameister 1996

Als Stefan Kuntz seine eigenen größten Erfolge als Fußballer feierte, waren die U21-Nationalspieler allesamt noch nicht geboren. 1990 wurde der Stürmer mit dem 1. FC Kaiserslautern DFB-Pokalsieger, ein Jahr später sogar Deutscher Meister. 1991 wurde Kuntz zu Deutschlands "Fußballer des Jahres" gewählt, als Erster, der bis dahin noch kein einziges Länderspiel bestritten hatte. 25 sollten dann doch noch folgen, 1996 wurde er Europameister. Nach dem Karriere-Ende 1999 versuchte sich Kuntz - zunächst mit eher mäßigem Erfolg - als Trainer, unter anderem bei den damaligen Zweitligisten Waldhof Mannheim und LR Ahlen. "Im Rückblick war ich da noch kein Trainer, sondern wollte die Spielerkarriere fortsetzen", sagt er einmal.

Als Spieler von der Queen begrüßt: Stefan Kuntz (dritter von links) bei der EM 1996

Kuntz studierte Sportmanagement und wurde Vereinsfunktionär. Von 2008 bis 2016 war er Vorstandschef seines langjährigen Vereins 1. FC Kaiserslautern. In dieser Rolle war Kuntz durchaus umstritten, er schied im Unfrieden. Er müsse sich "einge­stehen, dass ich nicht mehr der rich­tige Mann zur rich­tigen Zeit bin", sagte Kuntz damals dem Magazin "11 Freunde". Beim Deutschen Fußball-Bund fand er dann eine neue Heimat und wieder zu sich selbst. Die Spieler loben Kuntz für sein offenes Ohr. "Ich sehe zuerst den Menschen und dann den Sportler. Wenn ich jemanden kritisiere, dann kritisiere ich nur den Fußballer und nie den Menschen", sagte Kuntz unlängst.

Lust am Neuanfang

Ein wenig verstimmt wirkte Kuntz darüber, dass der DFB nicht einmal das Gespräch mit ihm gesucht hatte. Sein Vertrag beim DFB läuft noch bis 2023. Doch das vorzeitige Aus bei den Olympischen Spielen - und seine Probleme, für Tokio überhaupt einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzubekommen - dürfte seine Lust am Neuanfang eher noch bestärkt haben.